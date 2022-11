Une vieille vidéo d’un agent de sécurité frappant un hippopotame dans l’eau refait surface

Dans ce qui se présente comme un incident effrayant, un hippopotame a réussi à se faufiler hors de sa zone. L’hippopotame est le plus grand animal de la planète et est connu pour être agressif. Cependant, ce qui a stupéfié les internautes, c’est la bravoure d’un agent de sécurité qui risque sa vie pour sauver les visiteurs. Dans la vidéo, on peut voir le garde gifler l’hippopotame plusieurs fois. C’est une vieille vidéo qui refait surface sur les réseaux sociaux. Il a été téléchargé sur Twitter par une poignée appelée B&S. “Un agent de sécurité risque sa vie pour sauver des visiteurs du zoo incroyablement peu alarmés d’un hippopotame”, lit-on dans la légende.

Dans la vidéo, on peut voir l’hippopotame sortir de sa zone et ouvrir encore et encore sa large bouche. Plus loin, dans la vidéo, le garde gifle l’hippopotame et il retourne dans la zone. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir 4,2 millions de vues. “Certaines personnes ne savent pas à quel point les hippopotames sont dangereux et mortels”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Je suis un agent de sécurité et laissez-moi vous dire à quel point je ne ferais jamais ça.”

Pendant ce temps, plus tôt, les autorités ont dû imposer un verrouillage après que cinq lions se sont libérés de leur enclos au zoo de Taronga à Sydney. Prenant sa poignée Instagram officielle, le zoo a informé qu’une situation d’urgence s’est produite ce matin au zoo de Taronga à Sydney lorsque cinq lions ont été localisés à l’extérieur de leur enclos. «Le zoo a mis en place des protocoles de sécurité stricts pour un tel incident. Toutes les personnes présentes sur le site ont été déplacées vers des zones sûres et il n’y a pas de blessés parmi les invités ou le personnel. Tous les animaux sont maintenant dans leur exposition où ils sont étroitement surveillés”, lit-on dans la légende.

Au total, quatre oursons et un adulte ont été vus à l’extérieur de leur enclos vers 6h30. Une alerte “code un” peu après a envoyé le zoo en lock-out. La police a été appelée à 7h10 et les lions sont retournés dans leur enclos juste avant 9h.

