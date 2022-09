Une vieille vidéo du prince Harry parlant de “se sentir pris au piège” dans la famille royale britannique et des attaques racistes et misogynes que Meghan Markle a subies aux mains des médias devient virale sur Twitter. Le lourd héritage de l’empire britannique est à l’honneur sur les réseaux sociaux depuis la mort de la reine Elizabeth II, ce qui a alimenté les débats sur la question de savoir s’il est moral ou immoral de la pleurer. Dans ces circonstances, la vidéo d’un prince Harry visiblement émotif parlant de la santé mentale de Meghan et de ce qu’ils ont vécu aux mains des médias et du grand public a retrouvé une pertinence renouvelée.

Dans un segment déchirant, Harry a également parlé de Meghan aux prises avec des pensées suicidaires. Il a parlé des traumatismes familiaux et de la façon dont ils se transmettent d’une génération à l’autre, de la façon dont il ne pouvait pas se tourner vers sa famille pour obtenir du soutien et de la façon dont il aurait souhaité avoir pris plus de position plus tôt en dénonçant le racisme contre Meghan. Il a également parlé de ses craintes de la perdre tout comme il avait perdu sa mère, la princesse Diana. Le clip est tiré de The Me You Can’t See de Prince Harry et Oprah Winfrey, un documentaire où ils ont accueilli des célébrités et d’autres personnes pour parler de leurs parcours en matière de santé mentale.

Je n’ai jamais vu ça auparavant et ça rend leur traque par les tabloïds britanniques encore plus grotesque pic.twitter.com/zthh9Uqlgh — Nadine Batchelor-Hunt (@nadinebh_) 12 septembre 2022

Merci de continuer à partager cette vidéo. Il y a tellement de gens qui découvrent ce que Meghan et Harry ont vécu au Royaume-Uni.#HarryandMeghan #Sussexsquad https://t.co/gpadWJAYwa – Fan d’émissions de télévision surnaturelles (@jared_secret) 13 septembre 2022

Harry et Meghan sont la seule partie intéressante de toute la monarchie pour moi, et c’est parce que ce sont de bonnes personnes. https://t.co/U6Y1MmXZeM – Mitch Gerads (@MitchGerads) 12 septembre 2022

Je suis content que cette vidéo refait le tour. Ce que Meghan a enduré au Royaume-Uni était horrible. 😔 Si vous n’avez pas regardé #TheMeYouCantSee, vous manquez quelque chose. Cette série a tellement de bonnes conversations sur la santé mentale. #WeLoveYouMeghan https://t.co/F9d0fXlBEs – JM 💛🖤 (@Jmarie0407) 12 septembre 2022

Je n’avais pas réalisé combien de personnes n’avaient pas vu The Me You Can’t See. Les gens se concentrent tellement sur le prince Harry et Meghan qui parlent à Oprah. Mais cela va plus loin dans la machine médiatique qui a tenté de détruire Meghan, et auparavant Diana, avec le consentement de la famille royale. https://t.co/48q3TUGsXm — Samantha💜👩🏾‍💻👑 (@Erulastiel14) 12 septembre 2022

Après de nombreux médias au cours des deux dernières années sur la prise de bec entre les couples «royaux» de la monarchie britannique – le prince William et Kate, et le prince Harry et Meghan Markle – la mort de la reine les a finalement réunis. Maintenant, on se demande si la mort de la reine Elizabeth II pourrait aider à amorcer une réconciliation entre le prince Harry et sa femme Meghan et le reste de la famille royale, après une rupture signalée et leur réinstallation aux États-Unis.

