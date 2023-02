Une vieille vidéo de Sonu Nigam interprétant “Tumse Milke” avec le chanteur pakistanais Amjad Sabri devient virale

Sonu Nigam est l’un des chanteurs les plus emblématiques du cinéma hindi, connu pour son chant polyvalent et sa voix mélodieuse qui fait vivre ses chansons pendant des siècles. Mais saviez-vous qu’il a partagé la scène avec feu Pakistan Qawwal, Amjad Sabri ? Oui, le duo s’est produit en direct au Pakistan dans les années 2000 et un court extrait du concert a maintenant fait surface sur les réseaux sociaux. Les musiciens de renom ont donné une prestation « en or pur » et ce clip en est la preuve !

L’ancienne vidéo montrait Sonu Nigam en train de chanter ‘Tumse Milke Dil Ka Jo Haal’ du hit de Bollywood en 2004 ‘Main Hoon Na’ sur scène. Il a donné une performance live au Pakistan avec le chanteur soufi et qawwali le plus en vue, Amjad Sabri. Tous deux ont magnifiquement rendu la piste hindi qui a vraiment touché le cœur du public.

Internet a adoré la performance du duo qui les a emmenés au “bon vieux temps”. “Waooo incroyable”, a commenté un utilisateur tandis qu’un autre l’appelait “GOLD”.

Regardez la version longue de leur concert live :

Amjad Sabri, connu comme le maître du Qawwali, a passé sa vie à chanter les louanges du prophète Mahomet et a poursuivi une longue tradition de vénération musicale. Fils de Ghulam Farid Sabri et neveu de Maqbool Ahmed Sabri du groupe des frères Sabri, il était connu pour être l’un des chanteurs Qawwali les plus populaires d’Asie du Sud. Il est même apparu dans Coke Studio et a joué avec Rahat Fateh Ali Khan. Son exceptionnel Qawwali “Aaj Rang Hai” est sorti pour être sa première et dernière apparition sur le programme de télévision pakistanais. Cependant, le partisan de la tradition musulmane soufie a été exécuté le 22 juin 2016, avec des accusations de blasphème contre le prophète.

