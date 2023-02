Une vieille vidéo de Shah Rukh Khan aidant Gauri Khan à s’entraîner, le tournage d’une scène d’action pour Karan Arjun rend les fans nostalgiques

Au milieu du grand retour de Shah Rukh Khan avec le blockbuster Pathaan, les fans sont devenus nostalgiques après que le cinéaste Pan Nalin a sorti des images rares de SRK de ses débuts.

Le cinéaste français d’origine indienne a mis en ligne un court documentaire basé sur la vie de Shah Rukh Khan. La vidéo montre des aperçus du fan fou de Shah Rukh Khan qui suit, se faisant assaillir par des fans pendant qu’il conduisait. La fonctionnalité a également capturé SRK donnant un tutoriel d’exercice rapide à sa femme, Gauri Khan. Ensuite, la vidéo nous emmène rapidement sur le front professionnel de l’acteur, et on peut voir Khan tourner une séquence d’action pour le blockbuster Karan Arjun (1995) de Rakesh Roshan.

Voici la rare vidéo



Ce court métrage faisait partie du projet de Pan Nalin pour célébrer 100 ans de cinéma. En 1996, plusieurs jeunes cinéastes venus de 100 pays ont été invités à se réunir pour célébrer les 100 ans de l’invention du cinéma et rendre hommage à Auguste Lumière-Louis Lumière, alias Les Frères Lumière. Pour le projet, chaque cinéaste a été invité à choisir sa star préférée pour son court métrage. Nalin a approché son ami SRK, et il a réalisé ce long métrage. Selon la poignée Twitter Cinema Rare, cette séquence n’a jamais été vue auparavant en Inde.

Parlant du dernier film de SRK Pathaan, le réalisateur de Siddharth Anand a franchi la barre des 900 crores de roupies dans le monde. Le film Pathaan de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone est imparable, le film a rapporté plus de Rs 900 crore au jour 17. Selon les rapports, le film a rapporté Rs 557,76 crore en Inde.

Selon le rapport de Sacnilk.com, Pathaan a collecté Rs 343,24 crore dans le monde et Rs 557,76 crore dans le pays. Pendant ce temps, Shah Rukh Khan est ravi du succès retentissant de Pathaan et remercie le réalisateur Siddharth Anand d’avoir créé un film d’action amusant, beau et techniquement avancé. Khan sera ensuite vu dans Jawan d’Atlee, suivi de Dunki de Rajkumar Hirani