Une vieille vidéo de l'audition des roadies de Shalin Bhanot, célèbre dans Bigg Boss 16, devient virale, les internautes disent "agir pehle..."

Le concurrent de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot, fait la une des journaux pour diverses raisons depuis son entrée dans la maison controversée. Récemment, il était dans l’actualité pour sa relation avec Tina Datta. Il sait comment attirer l’attention.

Maintenant, une vieille vidéo de lui devient virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on peut le voir passer une audition pour la populaire émission Roadies. Peu de gens le savent, Shalin a participé à MTV Roadies 2 en 2004. Dans le clip partagé par une page intitulée Biggboss, on peut le voir montrer ses talents d’acteur. Partageant la vidéo, la page a écrit: “Shalin Bhanot, acteur formé professionnellement, c’est la meilleure partie.” Les internautes ont réagi à la vidéo virale.





L’un d’eux a écrit: “Ye banda roadies ke m’auditionne bhi agissant karke aaya hai.” Le deuxième a dit: “Nous savons qu’il est un bon acteur.” Le troisième a dit: “Acteur à acha hai pura bb 16 agissant m nikal diya bhai ne.” Le quatrième a dit: “Same yehi act big boss m bhi repeat kr rha h ye.” La cinquième personne a commenté, “jusqu’à ce qu’elle passe une audition en tant que grand patron”. Un autre a dit : « kuch b bolo faux acteur hai hai kuch b mais banda sahi hai mann lagaye rakhta hai sab ka bb mein jb yaad rahega ».

Dans un récent épisode de Bigg Boss 16, Shalin a été moquée et ridiculisée par Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary. Shalin a même eu une dispute avec Archana Gautam. Bhanot se sentait seul et intimidé par eux. Il a même pleuré devant Shiv Thakare et MC Stan et leur a demandé de le nommer pour l’expulsion. Les larmes de Shalin ont touché les internautes, et même ils l’ont soutenu. Même l’ex-femme de Bhanot, Dalljiet, l’a motivé à le pousser encore quelques semaines.

Sur ses histoires Instagram, Dalljiet a partagé une photo d’elle, jouant avec leur fils Jaydon, et a écrit : “Il ne reste que quelques semaines pour que Bigg Boss s’en remette. Je te souhaite tout le meilleur Shalin. Sois patient, sois calme et reste fort. ”

