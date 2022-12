Une vieille vidéo de la légende de la boxe Muhammad Ali sur le ring redevient virale

Muhammad Ali n’a pas été appelé le plus grand boxeur de tous les temps simplement pour ses compétences inégalées. Il était aussi admiré pour son humilité. Et ce clip qui a refait surface en ligne en est peut-être le parfait exemple. Muhammad Ali peut être vu sur le ring de boxe prêt pour un match. Mais ce qui est plutôt inhabituel, c’est son adversaire. Le tout-petit est prêt pour un combat avec ses gants de boxe. Alors qu’il décrochait un coup de poing après l’autre, Ali jouait avec son fan. À la fin de la vidéo, le bambin donne un bisou sur la joue de Muhammad Ali, et c’est exactement pourquoi c’est un combat merveilleux. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux sont impressionnés par l’ancien clip. De nombreux fans ont mentionné que c’était la raison pour laquelle les gens aimaient absolument Muhammad Ali et il est le plus grand.

Un utilisateur de Twitter a écrit : “Il n’était pas le ‘plus grand’ uniquement pour ses réalisations à l’intérieur du ring…”

Il n’était pas le “plus grand” uniquement pour ses réalisations à l’intérieur du ring…— Anil Capoor (@anil_capoor) 7 décembre 2022

“Absolument! Et un showman dans l’âme. Quelle vidéo adorable », a lu un autre tweet.

Absolument!! Et un showman dans l’âme. Quelle adorable vidéo. 😍😍— Twitssense (@sudhirtwits) 6 décembre 2022

“Après avoir regardé cette vidéo, on peut comprendre pourquoi il est le plus grand. Mon Ali préféré », a tweeté un troisième utilisateur.

Muhammad Ali, né Cassius Marcellus Clay, Jr. était un boxeur professionnel américain et un activiste social. Il a marqué l’histoire en devenant le premier combattant à remporter le championnat du monde des poids lourds à trois reprises. Un titre qu’il a défendu avec succès 19 fois. À l’âge de 12 ans, il commence la boxe sous la tutelle de Joe Martin, un policier de Louisville. Après avoir franchi les rangs amateurs, il a remporté une médaille d’or dans la division des 175 livres aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome. À ses débuts en tant que professionnel, Muhammad Ali était très apprécié pour son charme et sa personnalité ainsi que pour ses compétences avec les gants de boxe.

Muhammad Ali a été impliqué dans les plus grands combats de l’histoire de la boxe. Ali, connu pour son jeu de jambes rapide, a eu de nombreux combats intéressants contre son rival Joe Frazier. Bien que son combat le plus célèbre reste le “The Rumble In the Jungle”, un combat de championnat contre George Foreman à Kishasa, au Zaïre. Foreman avait 37-0 à l’époque et était beaucoup plus jeune à 25 ans que Muhammad Ali, 32 ans. Mais alors Ali était trop bon, il a prévalu et a remporté le match par KO.

