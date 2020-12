Aussi connue sous le nom de fille de rêve de Bollywood, Hema Malini a gouverné les cœurs pendant des décennies. Elle bénéficie toujours d’un énorme succès dans le monde entier. Hema n’est pas seulement une excellente actrice, mais aussi une danseuse de Bharatanatyam. Elle a donné des représentations sur scène à plusieurs reprises et c’est toujours une joie de la voir interpréter de la danse classique.

Une vieille vidéo de retour de l’actrice a fait surface sur Internet, dans laquelle la jeune actrice est belle tout en exécutant la forme de danse classique. On dit que le clip date de 1968 et est sous-titré « Un clip de L’inde Fantôme de Louis Malle. 1969. » À ce jour, il a déjà recueilli plus de 2 millions de vues et 1,4 000 likes sur YouTube.

L’actrice chevronnée, qui a eu 72 ans le mois dernier, est ravie lorsqu’elle est redevenue grand-mère après que sa fille Ahana Deol Vohra a donné naissance à des jumelles. Hema passe souvent du temps avec ses petits-enfants, tandis que ses filles continuent de publier des photos sur leur compte de réseau social. Récemment, Ahana a partagé une photo montrant l’actrice un jeu vidéo avec son petit-enfant. La photo avait la légende: « Partenaires dans le crime! »

La fille de Hema et Dharmendra, Esha Deol, publie également des photos de fêtes de famille encore et encore. Récemment sur Diwali, elle est allée sur son Instagram et a partagé une adorable photo d’elle-même avec Hema d’un côté et sa belle-mère de l’autre. Publiant la photo, elle a écrit: « Fêtes de Diwali à la maison avec mes belles dames à mes côtés, ma mère @dreamgirlhemamalini, belle-mère @pujatakhtani et mes proches. »

Esha a déjà partagé une photo de retour de leur performance à Durga Puja à Kolkata, où elle peut être vue sur scène avec sa mère Hema et sa sœur Ahana. Le trio mère-fille est enchanteur sur la photo.

Hema Malini a pris son premier rôle dans le film de Bollywood 1986 Sapno Ka Saudagar aux côtés de Raj Kapoor, après quoi elle avait donné plusieurs blockbusters dont Seeta Aur Geeta, Sholay et Baghban.