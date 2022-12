Une vieille vidéo de Bill Gates dansant à la soirée de lancement de Microsoft Windows refait surface

Les médias sociaux sont devenus ce seul endroit où vous pouvez trouver toutes sortes d’images et de vidéos. Une vieille vidéo qui devient virale montre Bill Gates dansant lors de la soirée de lancement de Microsoft Windows en 1995. La vidéo a fait surface en ligne plusieurs fois dans le passé et a ravi les téléspectateurs à chaque fois. Cette fois, il a recueilli un total de 5,8 millions de vues. Dans la vidéo, Bill Gates peut être vu en train d’exécuter une danse de fête avec plusieurs autres hauts dirigeants de Microsoft comme Steve Ballmer.

« Images classiques LMAO de la soirée de lancement de Microsoft Windows (1995) », lisez la légende de la vidéo. Regardez :

« Un groupe d’hommes yt « dansant » en lunettes et polos ? Oh, ils savaient qu’ils étaient sur quelque chose d’important”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Je serais heureux comme ça si je savais qu’un logiciel allait faire de moi un milliardaire.” Voici quelques réponses :

Steve Ballmer n’a pas changé du tout lol— Th@ Chos3n One (@dorseyboy21) 30 novembre 2022

Je vais le permettre. Ils savaient à quel point ils étaient sur le point de s’enrichir. ‍♀️— Épais juge Judy (@Heyyyy_Eon) 30 novembre 2022

Quelle fête de nerd. Shootout à Steve Ballmer mais pour geekin out— Shurik (@buckwildling) 1 décembre 2022

Ce n’est pas la première fois que Bill Gates fait l’actualité. Il y a quelques semaines à peine, le milliardaire a révélé des choses étranges qu’il a faites et qui ont soulevé des sourcils sur Internet. Gates, dans un article sur LinkedIn, a attiré l’attention sur les problèmes d’assainissement médiocres qui affectent une grande partie de la population mondiale. Les bouffonneries étranges qu’il a faites ont suscité quelques rires, mais Gates a déclaré que son objectif était «d’amener les gens à se soucier d’un problème qui touche 3,6 milliards de personnes: le manque d’assainissement. Grâce aux scientifiques et aux ingénieurs du monde entier, nous nous rapprochons de nouvelles solutions qui préviendront les maladies et les affections”.

Les bouffonneries en question incluaient Gates buvant de l’eau à partir de boues fécales avec Jimmy Fallon, partageant la scène avec un pot d’excréments humains et sentant l’odeur des latrines à fosse.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici