Le joueur polyvalent indien Hardik Pandya a reçu le titre de Joueur du match pour sa brillante performance avec la batte contre l’Australie lors du deuxième affrontement T20I à Manuka Oval dimanche.

À la recherche d’une cible formidable de 195, l’Inde a continué dans la chasse avec des manches pratiques de Shikhar Dhawan et du skipper Virat Kohli. Le match s’est toutefois déroulé au fil du temps, car les hommes en bleu avaient encore besoin de 35 balles raides sur 15 à un moment donné.

Regardant calme et calme malgré son coup, Pandya a attendu les bons accouchements et a frappé deux six pour ramener l’Inde à la maison, après que les hôtes en avaient encore besoin de 14 dans le dernier du stimulateur australien Daniel Sams. Pandya a frappé 42 sur 22, une manche parsemée de trois limites et deux maximums.

Alors que les fans se rassemblaient sur les réseaux sociaux pour louer les exploits de Pandya, d’autres ont déterré une vieille photo du joueur polyvalent qui a reçu le prix du meilleur batteur en 2011, des années avant d’entrer en scène. La photo montre également l’incroyable ascension de Pandya en tant que joueur bancable dans l’équipe avec laquelle il est devenu une force avec laquelle il faut compter ces dernières années.

Sous-titrant la photo, un jeune Pandya a écrit: « Obtenir le prix du meilleur batteur dans le dernier match ….. »

Pendant ce temps, après avoir aidé l’Inde à remporter une autre série T20I, Pandya a déclaré qu’il avait eu du mal à trouver le bon bâton avec lequel jouer après que son bâton de match se soit cassé lors du premier match international d’une journée au SCG la semaine dernière.

«J’essaie de comprendre mes battes maintenant. Ma batte de match a été cassée lors du premier ODI que j’ai joué ces trois dernières années, donc toute la série, tous ces cinq matches, j’ai essayé de savoir quelle batte je jouais. Pandya a déclaré après le match.

Pandya a déclaré qu’il ne voulait pas quitter le match avant le dernier ballon et qu’il est allé chercher les gros coups.

«J’ai senti que deux gros succès (seraient) car je ne pouvais pas relier les derniers matchs, alors j’ai pensé à quelques choses avant de venir à ce match, et heureux de la façon dont cela s’est avéré … Plus que le six Je voulais terminer parce que j’ai vu quelques matchs où avec 6 balles sur 3, le jeu peut aller sur le fil et je voulais terminer le match tôt », a-t-il ajouté.