Une vieille photo de Cyrus Mistry en train de manger à Dhaba avec son chauffeur devient virale

Cyrus Mistry, ancien président de Tata Sons, est décédé à l’âge de 54 ans. Mistry a été impliqué dans un accident de voiture mortel qui a entraîné sa mort. Aujourd’hui, quelques jours après l’accident, une vieille photo de l’homme d’affaires fait le tour des réseaux sociaux.

Dans l’image qui a émergé sur Facebook, Mistry, vêtu de cérémonies, est vu en train de savourer un repas dans une dhaba locale avec son chauffeur. Il est assis sur un charpai et profite du repas diesel. La légende, avec l’image, disait: «Une image qui parle mille mots. Voyez l’humilité de Cyrus Mistry. Il profite d’un repas simple avec son chauffeur dans un Dhaba local lors d’un précédent voyage en voiture. Oui, il préférait les road trips et la street food aux avions.

Depuis son partage, l’image a réussi à accumuler des milliers de likes et de commentaires. Les gens ont offert leurs souhaits et leurs prières à Cyrus Mistry et se sont souvenus de lui pour son humilité. “Une grande perte pour la fraternité des affaires en Inde”, a déclaré un utilisateur. « Un leader visionnaire parti trop tôt », a écrit un autre.

Une personne a dit : « Quintessence de l’humilité, une qualité qui est devenue très rare maintenant.

Un autre utilisateur a présenté ses condoléances à la famille de Cyrus Mistry. “Une telle perte tragique pour la famille, la communauté Parsi et pour le monde des affaires également. Nos sincères sympathies. Repos éternel à son âme », a-t-il écrit.

Jetez un oeil à l’image ici:

Mistry voyageait d’Ahmedabad à Mumbai lorsque l’accident de voiture s’est produit. L’accompagnant dans le véhicule était l’ancien directeur de KPMG Global Strategy Group, Jehangir Dinshaw Pandole, qui a également été déclaré mort.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici