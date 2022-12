Une vieille idée pour réprimer les fermetures d’urgences dans 2 communautés voisines de la Colombie-Britannique refait surface: fermez-en une

Alors que les efforts se poursuivent pour tenter de résoudre les pénuries d’infirmières et de médecins dans les communautés voisines de Port Hardy et de Port McNeill sur l’île de Vancouver, une vieille idée a refait surface : fermer une salle d’urgence à court terme et mettre en commun les ressources pour garder l’autre ouverte.

Des versions de l’idée existent depuis au moins 2011, à la suite d’une réunion pour aborder les salles d’urgence débordées des communautés à cette époque.

Une ébauche de liste de recommandations rédigée à la suite du rapport, qui a récemment été divulguée à la CBC, a commencé par un appel à fermer immédiatement l’une des urgences pendant la nuit et le week-end pendant que le personnel se remettait de l’épuisement professionnel et qu’un plan plus durable était élaboré.

Ni Island Health ni l’agence qui a rédigé le rapport ne diraient quelles mesures ont été prises en 2011, mais les parties prenantes, comme le maire de Port Hardy, Pat Corbett-Labatt, affirment que même la fermeture totale de l’une des urgences pourrait être une solution à court terme à la situation actuelle. défis.

Les hôpitaux des deux communautés, qui sont distants de 30 à 45 minutes en voiture dans le nord de l’île, ont dû faire face à des fermetures de leurs urgences cette année – généralement du jour au lendemain ou pendant les week-ends.

Pour les deux hôpitaux, ce sont les médecins de famille de la communauté qui s’occupent de la salle d’urgence. Ceux qui choisissent de s’inscrire pour faire partie d’une rotation pour couvrir les urgences.

Lorsqu’il n’y a pas de médecin ou qu’il n’y a pas assez d’infirmières pour remplir les quarts de travail, Island Health émet un avis indiquant que la salle d’urgence sera fermée pendant une période déterminée. On demande plutôt aux gens de se rendre aux urgences de l’autre hôpital.

C’est arrivé près de 30 fois à Port Hardy et 10 fois à Port McNeill cette année.

Le maire de Port Hardy, Pat Corbett-Labatt, affirme que le court préavis et l’incohérence sont difficiles pour les résidents.

“[To] savoir trois heures à l’avance qu’il ferme pour le week-end, ou qu’il ferme la nuit, ce n’est tout simplement pas assez de temps.”

Elle dit qu’Island Health s’efforce de recruter plus de personnel, et il y a eu récemment un sommet sur les solutions à la crise, mais à court terme, ils ont besoin de cohérence. Et cela pourrait provenir de la fermeture de l’une des deux urgences et de la mise en commun des ressources pour doter l’autre en personnel.

Le défi? Comment décider quelle urgence fermer

Corbett-Labatt reconnaît qu’il serait politiquement difficile de décider quelle salle d’urgence resterait ouverte.

Elle dit que la décision devrait être basée sur des données sur la façon dont chaque salle d’urgence est utilisée.

Le Dr Prean Armogam travaille à Port McNeill et dans les communautés environnantes depuis près de 17 ans et réclame depuis longtemps une fusion des services de soins actifs sur l’île du Nord. Il dit, à tout le moins, que la fermeture d’une salle d’urgence jusqu’à ce que davantage de médecins et d’infirmières soient recrutés aiderait à prévenir l’épuisement professionnel.

“La réponse immédiate, en tant que soupape de décharge de pression, doit être un seul site de soins aigus.”

Il faut 30 à 45 minutes pour conduire entre Port Hardy et Port McNeill le long de l’autoroute de l’île. Des ambulances font le trajet entre eux lorsque l’une des deux salles d’urgence est fermée en raison d’un manque de personnel. (Google Maps )

Alors que Port Hardy est plus grand (une population de 3 393 habitants contre 2 234 pour Port McNeill), dessert plusieurs communautés des Premières Nations et a tendance à avoir un hôpital plus achalandé, c’est aussi celui qui a le plus lutté pour garder l’urgence ouverte.

Compte tenu de cela, le Dr Armogam affirme que Port McNeill serait le site idéal pour une salle d’urgence fusionnée à court terme.

Impact au-delà des 2 communautés

La fermeture de l’une ou l’autre des urgences affecterait des endroits au-delà de Port Hardy et de Port McNeill. Les petites collectivités de l’intérieur de l’île de Vancouver et les populations des îles voisines alimentent leurs hôpitaux.

Alert Bay, un village situé à 40 minutes en ferry de Port McNeill, fait face à sa propre crise des soins aigus.

Son centre de santé, qui dispose normalement d’une salle d’urgence ouverte 24 heures sur 24, a été fermé pendant la nuit pendant quatre mois d’affilée car il n’a pas assez d’infirmières.

La communauté de la Première nation ‘Namgis d’Alert Bay se trouve à 40 minutes en ferry de Port McNeill. (Megan Thomas/CBC)

Don Svanvik, conseiller en chef de la Première Nation ‘Namgis, affirme que les membres de la communauté sont maintenant à au moins une heure des soins d’urgence.

“L’impact est effrayant. Les gens sont nerveux, nous avons tous des personnes âgées dans nos familles, des personnes qui ne vont pas bien.”

Il dit que si la salle d’urgence de Port McNeill devait fermer, cette heure deviendrait presque deux heures.

Mais il veut des solutions de dotation en personnel à Alert Bay afin qu’ils n’aient pas à se soucier de se rendre dans un autre hôpital.

Island Health “reconnaît le besoin de prévisibilité et de stabilité”

Island Health ne dirait pas spécifiquement si elle envisage de fermer une salle d’urgence comme solution à court terme.

Dans une déclaration à CBC News, il a déclaré: “Plusieurs options pour assurer la durabilité des services sont à l’étude, et nous agissons aussi rapidement que possible pour assurer la fourniture continue de soins sûrs à nos patients et à notre personnel.”

Il a souligné que deux nouveaux médecins ont récemment commencé à travailler à Port McNeill, et un a commencé à Port Hardy.

Island Health était l’un des participants au sommet de début novembre sur la situation des soins de santé dans la région et se dit impatient de tirer des enseignements du rapport final.

Le rapport devrait être publié au début de l’année prochaine.