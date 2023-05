Une vieille femme ridée m’a dit de quitter la plage – elle est juste jalouse, j’ai tellement chaud

UN INFLUENCEUR dit qu’une « vieille femme ridée » qui lui a dit de quitter la plage parce que son bikini était trop étriqué est tout simplement jalouse.

Annie Knight, 26 ans, a déclaré que sa journée de détente sur le sable Down Under avait été interrompue par une « Karen » se plaignant de la taille de son maillot de bain.

Annie Knight, 26 ans, a déclaré que la femme était simplement jalouse parce qu’elle était « chaude » Crédit : Instagram

L’influenceuse a été priée de quitter la plage car son bikini était trop petit Crédit : Instagram

Mais au lieu de s’offusquer des commentaires, l’influenceur a plutôt suggéré que la femme était clairement jalouse de sa silhouette.

L’Australien a ri de la tentative de l’amateur de plage de jouer le rôle de la police de la mode en disant: « On s’en fout, je suis sexy. »

Elle a expliqué qu’elle profitait d’un week-end au bord des vagues lorsqu’elle a été approchée par la femme non identifiée.

La qualifiant de « grossière et de jugement » dans une vidéo TikTok détaillant la ligne, Annie a insisté sur le fait qu’elle devrait pouvoir porter tout ce qu’elle veut.

La star d’OnlyFans a déclaré : « Je viens d’avoir une femme qui est venue me voir à la plage et m’a dit que je devais partir parce que mon bikini était trop petit.

« C’est un micro bikini – mais peu importe, j’ai chaud ! Elle était la définition d’une Karen et tellement impolie et critique à ce sujet aussi.

« Elle était évidemment juste jalouse de moi parce que je suis jeune et sexy et qu’elle est vieille et ridée.

« Honnêtement, si vous vous sentez mal à l’aise, éloignez-vous. Vous n’avez pas à dire quelque chose. Je ne suis pas parti.

« Je me suis donné pour mission de rester là-bas plus longtemps qu’elle. J’étais comme ‘va te faire foutre, cette plage ne t’appartient pas, tu n’es pas le conseil, laisse-moi vivre. »

Bien que l’ego d’Annie n’ait pas été meurtri par l’interaction, elle a expliqué que sa fureur découlait de l’approche sans tact de la femme.

Elle a légendé le clip: « Les femmes âgées peuvent être si critiques. »

Mais la vidéo a suscité un mélange de réponses en ligne, beaucoup soutenant son applaudissement, bien que d’autres l’aient qualifiée d’impolie.

L’un d’eux a commenté: « Tu as fait ce qu’il fallait. Pour qui diable la vieille Karen se prend-elle? Elle se sent mal à l’aise, elle peut partir. »

Un autre partisan a déclaré: « C’est ridicule. Pourquoi une vieille dame devrait-elle se soucier du bikini que vous portez? Sa jeunesse lui manque. »

Un troisième a écrit: « Je serais resté là aussi et je l’aurais frotté au visage. »

Et un quatrième a ajouté: « La plage est pour nager, bronzer et marcher – ce n’est pas une église ou un salon funéraire. Vous pouvez porter tout ce que vous voulez. »

Mais certaines personnes ont suggéré qu’il était de courtoisie de se couvrir, tandis que d’autres ont critiqué Annie pour avoir insulté l’apparence de la femme.

D’autres ont même affirmé que le modèle de Gold Coast avait concocté l’histoire dans le but de générer des affaires pour sa page OnlyFans.

L’un d’eux a fulminé: « Ayez un peu de respect pour les gens en public, la plage ne vous appartient pas. »

Un deuxième a déclaré: « C’est un étrange marketing OnlyFans de niveau supérieur. »

Un troisième a ajouté: « Désolé de te dire ça bébé, mais un jour tu vas être vieux et ridé. »

Tandis qu’un quatrième intervenait : « C’est gênant d’avoir des enfants, surtout des petites filles qui veulent imiter ce qu’elles voient.

« Ce n’est pas adapté à l’âge. »

Annie a expliqué plus tard qu’elle croyait que la femme était devenue furieuse à cause de son minuscule bikini parce que « son mari la regardait ».

L’ancienne responsable marketing a lancé ses OnlyFans en septembre 2020 et a commencé à en récolter des milliers en quelques mois.

Elle prétend gagner maintenant environ 520 £ par jour en partageant des clichés coquins sur la plate-forme classée X, ce qui, selon elle, est un saut « considérable » par rapport à son salaire précédent.