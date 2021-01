Il en faut deux pour applaudir et il en a sûrement fallu deux pour faire basculer cette grand-mère. Dans une vidéo réconfortante, une vieille dame a été aidée par deux jeunes alors qu’elle essayait de se familiariser avec certaines techniques de patinage. Les deux hommes la tenaient soigneusement pendant qu’elle essayait de patiner.

La vidéo a été partagée sur Reddit. «Deux jeunes patineurs aident une femme plus âgée à faire du skate pour la première fois et elle est ravie», lit-on dans la légende de la vidéo. Le clip s’ouvre à deux hommes tenant les bras d’une femme âgée alors qu’elle se tient debout sur une planche à roulettes. Les hommes s’accrochent à la vieille femme alors qu’elle patine avec soin, mais en douceur.

Dans la vidéo, la dame est excitée et halète et sourit à ses guides de patinage. Elle parle avec enthousiasme de l’expérience et en réalisant qu’elle est filmée, elle s’exclame: « Oh! Regardez-vous! »

«C’est merveilleux», dit-elle.

Voici un aperçu de la vidéo réconfortante.

Peu importe notre âge, peu de plaisir est quelque chose que nous méritons tous et c’est ce que la dame semble suivre. La vidéo a été partagée mardi et a recueilli plus de 28 100 votes positifs ainsi que des tonnes de commentaires louant les compétences de patinage de la vieille femme et les hommes qui l’aidaient.

«Omg, j’aime à quel point elle est heureuse», a écrit un utilisateur de Reddit. «Tellement sain. C’est le contenu pour lequel je vis », a écrit un autre.