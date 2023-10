Une vieille église de Québec retrouve une nouvelle vie en tant que serre pour lutter contre l’insécurité alimentaire

Au début de la pandémie, Jean Champagne savourait un dîner en famille lorsqu’il a eu une idée pour contribuer à lutter contre l’insécurité alimentaire dans la région de la Beauce, au Québec.

Les prix des denrées alimentaires augmentaient et les légumes et les fruits devenaient moins abordables.

«Ma femme a dit: ‘il faut faire quelque chose’», a raconté la résidente de Beauceville.

Leur fille Marie était alors assistante sociale. Elle est maintenant directrice générale de la banque alimentaire Moisson Beauce, et elle leur a dit que la meilleure façon d’aider était de passer par des produits frais.

La famille a lancé Cultiver pour partager (grandissant pour partager) peu de temps après.

Jean Champagne montre quelques-uns des choux que son organisation a fait pousser cet été. Les bénévoles ont récolté près de 50 000 kilogrammes de légumes frais cette année. (Émilie Warren/CBC News)

Gérée par des bénévoles, l’organisme à but non lucratif cultive des aliments en été et récupère des légumes des fermes locales qui autrement seraient gaspillés — en faisant don de sa récolte à Moisson Beauce.

La semaine dernière, à Beauceville, au Québec, Champagne a signé un contrat pour ce qui sera le nouveau siège social de l’organisation — une vieille église — acheté pour 1 $.

Quand les missions convergent

Champagne a déclaré que tout s’était parfaitement mis en place.

Ils venaient tout juste de commencer à chercher un espace pour entreposer les légumes frais en 2021 lorsque Champagne a entendu parler d’une église à vendre à Saint-Alfred, une petite ville située à environ 100 kilomètres au sud-est de Québec.

« Notre curé m’a appelé le matin, [asking] « Jean, penses-tu que tu pourras avoir besoin, dans le futur, d’un bâtiment ? », a-t-il dit.

Jean Champagne a déclaré qu’il a fallu deux ans et beaucoup de travail pour finaliser les plans de rénovation et l’achat de l’immeuble. (Émilie Warren/CBC News)

La paroisse Sainte-Famille-de-Beauce souhaitait vendre le bâtiment construit en 1931 et qui nécessitait quelques réparations. Il a été désacralisé en novembre 2022.

Champagne a dit qu’il le prenait comme un signe spirituel. « C’est ce qui devait arriver, [was] incroyable. »

Le contrat de vente comprend des clauses selon lesquelles le bâtiment doit être utilisé pour des activités conformes aux valeurs de l’Église catholique.

« Il n’était pas question de permettre qu’il soit utilisé à n’importe quelle fin », a déclaré Jean-Denys Rancourt, président de la paroisse.

Rancourt dit qu’aujourd’hui, de nombreuses églises sont désacralisées et vendues parce qu’il y a moins de paroissiens.

Les représentants de la paroisse Jean-Denys Rancourt, à gauche, et Julie Fortin, à droite, se disent heureux que l’église soit utilisée pour un projet qui redonne à la communauté. (Émilie Warren/CBC News)

La paroisse Sainte-Famille-de-Beauce a décliné d’autres offres, notamment celles d’acheteurs souhaitant transformer l’église en garage ou en entrepôt.

Ils ont choisi de vendre l’église à l’organisation champenoise en raison de sa mission.

«C’est vraiment un projet extraordinaire qui redonne à la communauté», a déclaré la marguillière Julie Fortin.

« L’église a été construite par les gens, par la communauté », a-t-elle déclaré. Elle a déclaré que laisser l’Église disparaître pour une somme symbolique était moins problématique que de la voir perdre son sens.

L’église stockera jusqu’à 75 000 kg de produits frais

Cultiver pour partager prévoit construire une chambre froide sur un côté de la nef de l’église, qui sera louée à Moisson Beauce et aura la capacité d’entreposer jusqu’à 75 000 kilogrammes de produits frais.

L’autre côté deviendra un espace pour laver et emballer les aliments. La zone de l’autel sera transformée en serre. Une deuxième serre, plus grande, ainsi qu’un quai de chargement seront construits à l’extérieur.

MONTRE | Comment l’église sera transformée :

Découvrez l’église centenaire qui devient une source de nourriture en Beauce Vidéo en vedetteUne ancienne église désacralisée de la Beauce est en train d’être transformée en espace de culture et de stockage de légumes frais dans le but de lutter contre l’insécurité alimentaire dans la région.

Les rénovations devraient commencer en novembre, la première étape étant de renforcer le sol en béton afin qu’il puisse supporter le poids des chariots élévateurs.

La transformation de 1,2 million de dollars est financée en partie par le gouvernement provincial ainsi que par des investisseurs commerciaux et privés.

Une solution créative pour lutter contre l’insécurité alimentaire

Le projet permettra à Moisson Beauce de doubler son espace d’entreposage et de distribuer des produits frais à l’année.

«Nous avons une telle augmentation de la demande que ce qui arrive sort vraiment, vraiment, très vite», a déclaré Marie Champagne, directrice générale de la banque alimentaire.

« En janvier et février, il y a très peu de légumes. »

Elle a déclaré qu’avoir une capacité supplémentaire pour absorber les produits réduirait également le gaspillage alimentaire, car de nombreux légumes pourrissent dans les champs.

Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce et fille de Jean Champagne, a déclaré que le projet permettra à sa banque alimentaire de distribuer davantage de produits frais tout au long de l’année. (Philippe Grenier/Radio-Canada)

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était de travailler en si étroite collaboration avec sa fille, Jean Champagne a souri et a déclaré que redonner était « une affaire de famille ». Il dit que lui et sa femme, leurs parents et leurs enfants font tous beaucoup de bénévolat.

« Nous voulons utiliser nos compétences pour aider les gens », a-t-il déclaré. « Nous avons été élevés comme ça. »

Et avec tant de personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment, il a déclaré qu’il était crucial d’aider les banques alimentaires.

« Il y a des gens qui travaillent mais à la fin du mois, ils [still] besoin d’aide », a-t-il déclaré.