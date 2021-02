Une vieille doctrine juridique qui met les criminels de guerre à la portée de la justice

Après une décennie de guerre en Syrie, les personnes accusées d’avoir commis des atrocités au service du président Bachar al-Assad font enfin face à des poursuites – mais en Allemagne et en France, pas en Syrie. Trois décennies après des crimes indescriptibles au Libéria qui ont fait 250 000 morts, les accusés sont jugés en Suisse, en Finlande et ailleurs – mais pas au Libéria.

Frustrés par les limites de la Cour pénale internationale laborieusement lente et d’autres mécanismes juridiques mondiaux, les avocats des droits de l’homme obtiennent un certain succès dans les affaires poursuivies devant les tribunaux nationaux – principalement en Europe et loin des scènes des crimes – dans le cadre de ce que l’on appelle le principe de compétence universelle.

Mercredi dernier, pour prendre l’exemple le plus récent, un tribunal allemand a condamné un ancien officier de la police secrète syrienne pour avoir aidé et encouragé des crimes contre l’humanité pour son rôle il y a près de 10 ans dans l’arrestation et le transport de manifestants vers un centre d’interrogatoire connu pour la torture. Anwar al-Bunni, militant des droits syriens et avocat, a déclaré que le verdict avait envoyé le message à M. al-Assad et à ses subordonnés que «le temps de l’impunité est révolu et que vous ne trouverez pas d’endroit sûr où aller».

Le concept selon lequel certains crimes sont tout simplement trop monstrueux pour rester impunis – peu importe où, quand et par qui ils ont été commis – est à la base du principe de la compétence universelle. Mais tous les pays ne l’ont pas adopté dans leurs systèmes juridiques. La manière dont le principe est interprété et appliqué peut être compliquée, incohérente et motivée par des considérations politiques. Voici les questions et réponses de base sur la compétence universelle.