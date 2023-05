Une vie nocturne indispensable au centre-ville de Penticton

Kori Iceton et Loree Hubner pensent qu’il est temps pour un nouvel afflux de vie nocturne au centre-ville de Penticton.

Mais ne vous méprenez pas : The Hub on Martin, qui ouvrira bientôt ses portes, n’est pas près de devenir une boîte de nuit.

Son concept est peut-être simple, mais aussi souhaité depuis longtemps, selon les nouveaux propriétaires de l’entreprise : la convivialité d’un pub de quartier pendant la journée et l’énergie de la musique live la nuit.

« Je pense qu’il y en a un besoin dans cette ville », a déclaré Hubner.

Iceton et Hubner, qui se sont rencontrés il y a à peine deux mois, ont récemment finalisé un accord pour acheter Tug’s Taphouse au 260 Martin Street. La version relancée du pub ouvrira en juin.

Son intérieur semblera surtout familier à ceux qui ont pris un verre ou mangé un morceau chez Tug’s avant sa fermeture en 2020, avec de nouveaux ajouts, notamment une scène pour les divertissements en direct, une piste de danse destinée à plaire aux amateurs de musique rock et jusqu’à 12 intérieur supports à vélos près de la porte d’entrée.

« Nous ne voulons pas être une boîte de nuit, mais nous voulons offrir cette vie nocturne », a déclaré Iceton.

« Je voudrais que Penticton sache qu’il va y avoir quelques gros changements, mais à part ça, Tug’s a déjà une super ambiance de pub de quartier et nous allons nous y tenir et grandir dans les années à venir. »

Kori Iceton, à gauche, et Loree Hubner devant The Hub on Martin avant qu’il n’ouvre ses portes au public en juin. (Logan Lockhart – Western News)

Iceton a passé les 12 dernières années en tant que responsable des événements du Barley Mill Brew Pub. Son nouveau partenaire commercial, Hubner, dirige les efforts du club de rock Blue Gator à Kelowna.

Ce dernier dit que The Hub on Martin a déjà réservé une poignée de groupes préférés des fans qui se produisent régulièrement au spot de Kelowna.

« Il y aura quelque chose pour tout le monde et une fois que les gens commenceront à connaître les rotations des groupes, ils commenceront à découvrir leurs favoris », a déclaré Hubner.

« Il y a beaucoup de gens de Penticton qui se rendent à The Gator juste pour aller danser », a ajouté Iceton.

La musique live au « The Hub » commencera à 21h, du jeudi au dimanche.

En plus de « des plats de pub typiques avec des options plus saines, Iceton indique qu’il y aura également un menu express pour les résidents à proximité et les travailleurs du centre-ville à la recherche d’un repas pour le déjeuner.

Environ 20 des sièges du patio du pub resteront intacts, ont ajouté les propriétaires.

Depuis le 17 mai, Iceton et Hubner affirment que le pub est sur le point d’ouvrir début juin.

« Nous aimons tout le buzz autour de lui et tout le soutien, cela nous donne l’impression que nous faisons la bonne chose », a déclaré Iceton en riant.

