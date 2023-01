Une vie nocturne animée en plein essor dans les townships d’Afrique du Sud

Les cantons d’Afrique du Sud sont nés d’une ingénierie sociale raciste de l’époque de l’apartheid qui a maintenu les citoyens non blancs à l’écart des opportunités économiques et des infrastructures de base. Cet héritage continue de se faire sentir dans la pauvreté et la criminalité qui affligent de nombreux cantons.

Ces dernières années, cependant, la vie nocturne de Khayelitsha s’est énormément développée, avec l’apparition de restaurants et de clubs, en particulier le long de Spine Road. Toute l’activité a contribué à atténuer les inquiétudes concernant les crimes violents dans les lieux nocturnes du canton et a attiré davantage de professionnels noirs locaux comme M. Silas, qui travaille dans les assurances. Lui et d’autres rejettent les cordes de velours de la grande ville du Cap – avec son trafic, ses boissons chères et sa population plus blanche – pour une vie nocturne qui, selon eux, convient mieux à leur culture et à leurs goûts.