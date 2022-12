Une vie déraillée par le mensonge compulsif, et plus encore : la semaine dans les lectures du journaliste

Agissant pour faire face à “une crise que nous voyons tout autour de nous” vers la fin d’une année qui a vu une série de crimes très médiatisés impliquant des sans-abri, le maire Eric Adams a récemment annoncé un effort majeur pour retirer les personnes atteintes de maladie mentale grave et non traitée de Les rues et le métro de New York.

M. Adams a déclaré que l’effort nécessiterait d’hospitaliser involontairement des personnes qui représentaient un danger pour elles-mêmes, même si elles ne présentaient aucun risque de préjudice pour les autres, arguant que la ville avait une “obligation morale” de les aider.

La politique a immédiatement soulevé des questions sur qui, exactement, y serait impliqué, et certains défenseurs des personnes atteintes de maladie mentale ont averti qu’elle pourrait faire face à des contestations judiciaires.