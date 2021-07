Une vidéosurveillance effrayante montre un incendiaire de la famille Smithys mettant le feu à son propre bras alors qu’il incendie la voiture des stars de TikTok dans l’allée

SHOCKING CCTV montre le moment où un pyromane incendie la voiture d’une famille TikTok avant de mettre le feu à son propre bras.

Nick Smith, 33 ans, a partagé des images effrayantes de l’attaque horrible de deux voyous dans leur maison du sud de Londres.

On voit deux voyous forcer l’ouverture de la voiture de la famille Smithy avant d’y mettre le feu Crédit : UKNIP

Un voyou s’enfuit avec son bras gauche en feu après avoir incendié la voiture Crédit : UKNIP

On voit le couple insensible traquer la maison de la famille Smithy avant de mettre le feu à la Ford Mondeo de la famille dans l’allée juste avant 23 heures.

Les stars de TikTok, les Smithys – qui comptent 2,5 millions d’abonnés en ligne – ont été « dévastées » après que leur maison jumelée a été détruite par l’incendie.

Dans une vidéo publiée hier soir, Nick, père de trois enfants, a déclaré que les lâches agresseurs étaient armés d’une « bouteille de lait pleine d’accélérateur ».

Et il a exhorté toute personne ayant des informations sur les voyous – dont l’un pourrait avoir des brûlures au bras – à se manifester.

Nick a déclaré: « Le niveau auquel ils sont allés pour le faire est irréel. Nous avons dû traverser cette épreuve.

« Cela ne peut plus arriver à quelqu’un d’autre. La prochaine fois, ce pourrait être quelqu’un qui est mort.

« Alors s’il vous plaît, regardez bien, partagez-le – voyons si nous pouvons trouver ces personnes. »

Deux jeunes à capuchon portant des masques faciaux ont été pris en vidéosurveillance rôdant à l’extérieur de la maison avant l’incendie de la nuit dernière.

Après avoir jalonné la maison, ils vérifient que la côte est dégagée, puis traversent la route.

Un voyou en short ouvre alors la vitre arrière de la voiture familiale avec un pied de biche.

Son copain tordu s’avance calmement et ouvre la porte avant de verser un liquide inflammable sur les sièges arrière de la voiture.

Il met le feu à la voiture alors qu’il est encore à l’intérieur, envoyant des flammes dans le ciel nocturne.

Alors qu’il s’enfuit sur la route de l’enfer avec son complice, son bras gauche est en feu.

HORREUR INCENDIE

Les cris de terreur de la famille peuvent-ils être entendus lorsqu’ils aperçoivent l’incendie à l’extérieur de leur maison.

Plus tôt, Nick a partagé une vidéo dramatique de la maison carbonisée avec ses 2,5 millions de followers.

Il a également publié des images poignantes de la chambre de ses filles où elles dormaient lorsque l’incendie s’est déclaré.

En larmes, le père a déclaré: « Mes filles étaient dans cette pièce mais cela ne vous importe pas, n’est-ce pas?

« L’un de vous l’a filmé pendant que l’autre l’a fait. Je ne pense pas que vous en réalisiez les conséquences. »

Cela ne peut plus arriver à quelqu’un d’autre. La prochaine fois ça pourrait être quelqu’un qui est mort Nick Smithy

Dans un clip séparé, Nick a partagé une vidéo d’une voiture ravagée par les flammes dans l’allée et la maison noircie par l’enfer la nuit dernière.

Cela survient après que la popularité croissante de la famille Smithy a conduit à la pêche à la traîne et à la fuite de leur adresse en ligne.

Des plats à emporter indésirables et même des escortes ont été envoyés à leur domicile.

Lors d’une attaque écoeurante, un gang a lancé des pierres au domicile de la famille alors que leur nouveau-né était assis devant la fenêtre, a déclaré Nick.

Sa fille de huit ans était trop terrifiée pour coucher avec les stars de TikTok, les Smithys ont été forcés d’installer la vidéosurveillance pendant une épreuve de trois mois.

Après que des escortes aient été envoyées à leur adresse le mois dernier, l’ancien constructeur Nick a exprimé ses craintes de devoir fuir leur maison.

‘FURIEUX’

Dans une vidéo à ses 2,5 millions d’abonnés, le père de trois enfants a déclaré : « Nous partons. Nous ne restons pas ici. Comment cela peut-il arriver? Et après? »

S’adressant au Sun, Nick a déclaré aujourd’hui: «Nous avons eu plus de 100 livraisons Just Eat qui n’ont pas été payées, c’était en espèces à la collecte.

»Nous avons eu des prostituées commandées à dieu sait à quelle heure le matin, nous avons eu des vitres brisées, des objets jetés sur la maison.

« Tout sur la jalousie sur le fait que nous essayons de faire le bien et de pousser la positivité.

« C’est déchirant. »

La cause de l’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête et aucune arrestation n’a été effectuée.

Un porte-parole du LFB a déclaré: « Nous avons été appelés pour des informations faisant état d’une voiture en panne qui s’était propagée à l’extérieur de la maison.

« Il y avait un certain nombre de scooters de mobilité garés à l’extérieur qui avaient pris feu et produisaient une grande quantité de fumée et de flammes.

« Tout le monde était sorti du bâtiment avant notre arrivée, et les équipes ont travaillé incroyablement dur pour éviter d’autres dommages à l’intérieur de la propriété et aux propriétés voisines. »

L’incendiaire s’enfuit alors le bras en feu Crédit : UKNIP

Nick Smithy a montré les dégâts dans la chambre de sa fille