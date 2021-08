Une vidéosurveillance effrayante montre un «homme de compteur» mystérieux fuyant le garage du Bronx où Nicolo Rappa, 91 ans, a été retrouvé attaché et battu à mort

Des images REFROIDISSANTES diffusées par des flics montrent un suspect habillé en employé des services publics recherché dans le cadre du meurtre d’un homme de 91 ans.

La police a partagé la vidéosurveillance de l’homme portant un casque jaune, un gilet réfléchissant vert, un masque noir après que Nicolo Rappa a été retrouvé ligoté et battu à mort dans son garage à New York.

Les flics de New York recherchent cet homme portant des vêtements réfléchissants et conduisant un camion à plateau blanc loué Crédit: NYPD CrimeStoppers

Il est soupçonné du meurtre mardi de Nicholas Rappa, 91 ans, après avoir été retrouvé dans son garage du Bronx, lié par les mains et les pieds et battu.

Les flics disent que le suspect – qui peut se faire passer pour un employé des services publics – a confronté Rappa vers 12h40 mardi devant son immeuble et l’a traîné dans son garage, selon le New York Post.

Une demi-heure plus tard, le suspect a été aperçu en train de sortir par le côté de l’immeuble du défunt,

Les restes de Rappa ont été retrouvés dans le garage peu de temps après, ligotés par les mains et les pieds avec des serviettes posées sur la tête, a ajouté la publication.

Photos de surveillance et Vidéo de vidéosurveillance diffusée par la police mercredi montrez le suspect portant un casque jaune, un gilet réfléchissant vert vif et un masque noir à l’extérieur de la maison et parlant dans un appareil mobile.

Il a ensuite été vu au volant d’un camion à plateau de location blanc avec quelques tambours de circulation.

La disparition violente du vieil homme a secoué certains de ses voisins.

L’un d’eux a noté que Rappa vivait avec sa femme de 97 ans et avait loué une partie de leur maison à un locataire.

Le fils de l’épouse du défunt a trouvé Rappa inconscient lorsqu’il a remarqué que la porte du garage était ouverte.

La fille a dû annoncer la terrible nouvelle à la veuve survivante.

La fille du couple, la fille de Rappas, qui résiderait dans le comté de Putnam, a tenté de contraindre ses parents à emménager avec elle.

Cependant, ils ne pouvaient apparemment pas abandonner leur maison du Bronx.

« La fille était dévastée », a déclaré Jeremiah John au Post.

«Elle pleurait quand ils sont entrés dans la maison.

« Sa mère était incrédule. Elle m’a dit : ‘Oh, il m’a préparé le petit-déjeuner ce matin.’ »

L’homme ne gardait pas non plus beaucoup d’argent à la maison.

« Il n’a jamais gardé de grosses sommes d’argent sur lui », a rappelé un voisin nommé Paul dans une interview avec le Post.

« Je le sais parce que je l’ai emmené acheter des trucs.

« J’aidais aux réparations autour de la maison, comme de petites choses.

« Je l’ai aidé à installer la climatisation.

« Sa voiture est tombée en panne – il m’a appelé et je l’ai aidé. »

Paul a dit qu’il avait vu des travailleurs de Con Edison vérifier les compteurs dans la région récemment.

Mais les travailleurs légitimes des services publics montrent une pièce d’identité « pour s’assurer que vous êtes bien qui vous prétendez être », a déclaré un autre voisin nommé Mario au Post.

« Ce que j’ai remarqué, c’est que les prédateurs en ont profité », a-t-il ajouté.

« Donc, si vous n’êtes pas au courant de ce qui se passe, vous devez vous assurer qui frappe à votre porte. »

On se souviendra de Rappa comme d’un pouce vert joyeux et d’un mari dévoué.

« Il était tout au sujet de sa cour et de son jardin », a déclaré Paul.

« Il est allé au magasin, est rentré à la maison et a cuisiné pour sa femme. »

Les flics du NYPD recherchent le tueur de Rappa qui pourrait se faire passer pour un employé des services publics Crédit: NYPD CrimeStoppers

Ils pensent que cet homme a traîné Rappa dans son garage et quelques minutes plus tard, Rappa a été retrouvé par son fils ligoté et le visage couvert de serviettes. Crédit: NYPD CrimeStoppers