Une vidéosurveillance effrayante montre qu’Amber Gibson est attirée vers sa mort par son frère avant qu’il ne divulgue des preuves après un meurtre brutal

CHILLING CCTV montre le moment où Connor Gibson attire sa sœur vers sa mort brutale.

Images tirées des images montrer Gibson et sa soeur Ambre marche le long d’une rue puis d’un pont près de la scène du meurtre à 21h55 et 21h57.

Connor Gibson et sa sœur Amber Gibson marchant dans une rue de Hamilton, South Lanarkshire à 21h55 Crédit : Bureau de la Couronne

Connor Gibson marchant seul dans une rue de Hamilton, South Lanarkshire à 23h44 Crédit : Bureau de la Couronne

Amber Gibson a été assassinée par son frère lors d’une horrible attaque

Connor Gibson sera condamné en septembre Crédit : Facebook

Dans un indice des événements horribles qui se sont déroulés, des images séparées montrent Gibson deux heures plus tard marchant seul à 23h42 et 23h44 – après avoir assassiné sa sœur.

Une vidéo séparée le montre essayant de cacher son visage aux automobilistes qui passent.

Il a également été filmé plus tard en train d’essayer de se débarrasser de vêtements tachés de sang.

Un autre clip, utilisé contre le meurtrier, montrait Gibson marchant avec les preuves puis s’en débarrassant.

Gibson avait nié les accusations mais a été reconnu coupable du meurtre de sa sœur cadette aujourd’hui à l’issue d’un procès de 13 jours devant la Haute Cour de Glasgow.

Stephen Corrigan, 45 ans, a été reconnu coupable d’avoir tenté de vaincre les extrémités de justice en touchant intimement et en cachant Amber corps après l’avoir découverte à un moment donné dans les deux jours qui ont suivi sa mort, au lieu de contacter les services d’urgence.

Il a également nié les accusations et avait déposé une plainte spéciale la défense d’alibi.

Evil Gibson a enlevé Amber vêtementsagressé sexuellement et tenté de râpé elle et lui a infligé à plusieurs reprises un traumatisme contondant à la tête et corps.

Le jeune homme de 20 ans – qui utilise également le nom de Niven comme sa sœur – a ensuite étranglé l’adolescent avec ses mains.

Il a été arrêté trois jours plus tard, le 1er décembre, et, la veille de son arrestation, a publié un hommage glaçant à la sœur qu’il a assassinée, écrivant sur Facebook : « Amber, tu voleras haut pour le reste du temps. Tu vas tous nous manquer. Surtout moi. Je aimer espèce de nain roux. GBFN (au revoir pour l’instant) X ».

Le médecin légiste qui a procédé à l’autopsie du corps d’Amber a dit au rechercher elle a été retrouvée couverte de boue et la cause de décès était une « compression du cou ».

Les jurés ont également entendu d’autres preuves médico-légales selon lesquelles « des taches de sang généralisées » sur la veste de Gibson étaient compatibles avec Amber et son ADN a également été retrouvée sur son short, porté comme sous-vêtement, qui avait été « arraché de force ».

Au moment du meurtre d’Amber, Connor vivait au Bleu Auberge pour sans-abri Triangle à Hamilton pendant qu’Amber était au Hillhouse de la ville enfantsest à la maison.

Le père de Corrigan, William Corrigan, 79 ans, a déclaré au tribunal que son fils se trouvait chez lui à Blantyre, dans le sud du Lanarkshire, ce week-end après qu’une chute sur la glace lui a laissé le bras en écharpe et a nié avoir menti pour le protéger.

Le tribunal a entendu Corrigan dire police il était « complètement perdu » pour expliquer pourquoi son ADN a été trouvé sur 39 zones du corps d’Amber, y compris son seinsles fesses et les cuisses.

Après, le famille dans son ensemble a rendu hommage à Amber après la fin du procès pour meurtre déchirant. Dans une déclaration émouvante, ils ont déclaré: « Quand ils sont arrivés chez nous, Amber avait trois ans et Connor cinq ans.

« Connor a déclaré: » Nous sommes en sécurité « – ils l’étaient jusqu’à ce qu’il prenne le sécurité loin.

« Amber méritait en direct une vie d’espoir et d’opportunités.

« Comme un famillenous ne pourrons jamais nous remettre de la façon dont cela lui a été pris.

« Nous sommes soulagés que les personnes impliquées dans ce qui lui est arrivé soient maintenant derrière barres.

« Cependant, aucun délai ne sera justice assez pour une si jeune vie innocente. »

Le corps d’Amber a été retrouvé dans le parc Cadzow à Hamilton en 2021 Crédit : Alan MacGregor Ewing

La médecine légale sur les lieux où le corps d’Amber a été retrouvé Crédit : Les Gallagher

Stephen Corrigan a été reconnu coupable d’avoir touché intimement le corps d’Amber Crédit : Les Gallagher

