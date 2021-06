Une vidéo virale TikTok montre un bateau en flammes après un prétendu harcèlement de fierté

Un groupe de plaisanciers dit avoir vu un karma instantané après avoir été prétendument harcelé pour avoir brandi des drapeaux de fierté LGBTQ.

Une vidéo virale TikTok a recueilli plus de 2 millions de likes après qu’un utilisateur a posté l’incident où une femme peut être vue en train de quitter un bateau avec des drapeaux de fierté, puis peu de temps après, il a pris feu.

La même vidéo et les mêmes photos de l’incident ont été publiées sur Twitter par l’utilisateur @retro_ushi_ et ont déclaré : « Ces personnes ont harcelé ma famille parce que nous faisions flotter des drapeaux de la fierté gaie à Moses Lake Washington, en courant autour de nous et en criant des insultes homosexuelles. Ensuite, leur bateau a littéralement explosé ! #KarmaIsReal. »

Le bureau du shérif du comté de Grant a déclaré avoir visionné la vidéo de l’incident qui semble avoir eu lieu dimanche et tentait de contacter les occupants du bateau, selon une publication sur Facebook.

Un passager du bateau a déclaré à USA TODAY qu’il était avec sa petite amie, son frère et le partenaire de son frère et qu’il battait plusieurs drapeaux LGBTQ et transgenres lorsqu’un autre bateau s’est approché d’eux.

Mois de la fierté : Les photos célèbrent la communauté LGBTQ

La fierté est de retour en 2021 :Voici comment célébrer avec des défilés, des événements en personne et en ligne

Robbie, qui ne partage pas son nom de famille pour des raisons de sécurité, a déclaré avoir vu une femme lever son majeur et avoir entendu plus tard » quelqu’un crier ce que je pensais être le mot ‘gays' ».

Il a demandé à son frère de commencer à enregistrer dans l’espoir d’éviter les conflits, mais cela n’a pas empêché l’autre bateau de tourner autour de six ou sept fois, provoquant de grosses vagues.

« Ils font ça pour nous humilier », lui a dit le frère de Robbie.

Le conducteur du bateau a accéléré une fois qu’il a remarqué que le frère de Robbie filmait, mais a laissé un nuage de fumée dans le processus.

Quelques instants plus tard, ils ont entendu une forte détonation de l’autre bateau et des crachotements lorsque le frère de Robbie a dit : « Putain de merde ! Ils ont explosé !

L’autre bateau avait explosé et Robbie et son groupe se sont précipités vers eux bien qu’ils se soient demandé ce qui se passerait si la chaussure était sur l’autre pied.

« Aidez nous! Nous brûlons ! a crié la femme qui avait renversé le groupe, a déclaré Robbie.

Dans la vidéo, on peut voir les occupants de l’autre bateau nager dans l’eau tandis que le bateau derrière eux part en fumée et en flammes.

Robbie et son groupe ont sorti les occupants de l’autre bateau du lac et les ont mis en sécurité. Il a dit que le groupe était impoli et n’a pas dit grand-chose après avoir été secouru.

Il a appelé le 911 et la police est arrivée pour éteindre l’incendie.

USA TODAY a contacté le bureau du shérif du comté de Grant pour commentaires.

Le bureau du shérif a déclaré au porte-parole qu’ils ne connaissaient pas la cause de l’incendie mais les trois occupants, deux hommes et une femme, ont pu s’échapper.

Robbie a déclaré que le groupe n’avait pas l’intention de porter plainte pour le moment et a publié la vidéo en ligne comme un message et une leçon « à d’autres personnes ayant les mêmes idées que la leur! »

Après avoir publié la vidéo sur Twitter et des photos de l’incident, Robbie a tweeté une vidéo mardi dans laquelle il était de retour en battant son drapeau de fierté.

« Et on recommence ! Nous ne cacherons pas notre #fierté.

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.