L’agression d’un adolescent du nord de l’État de New York a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre le jeune homme battu avant d’être jeté par une fenêtre du deuxième étage.

Le clip inquiétant montre d’autres personnes dans la pièce debout délibérément et donnant des coups de pied à la victime avant qu’elle ne soit ensuite transportée vers une fenêtre ouverte et expulsée.

Une vidéo a fait surface montrant une agression contre un adolescent dans le comté d’Erie, New York

La vidéo montre l’adolescent battu au son des acclamations des personnes rassemblées dans la pièce

Prochain, la vidéo Snapchat montre l’adolescent allongé par terre d’en haut.

Dans les dernières images, le jeune peut être vu avec les yeux à peine ouverts, couverts de saleté et de sang avec des coupures et des ecchymoses au visage.

La vidéo a fini par être publiée sur Facebook bien qu’elle ait été publiée à l’origine sur TikTok vendredi et a depuis été supprimée.

Le bureau du shérif du comté d’Erie a confirmé qu’une enquête sur la vidéo, qui aurait été tournée à Clarence, New York, a commencé.

La déclaration impliquait que certaines des informations partagées sur les réseaux sociaux étaient fausses, bien qu’elles aient confirmé que la victime « avait été blessée, avait demandé un traitement médical et avait été libérée ».

L’agression fait actuellement l’objet d’une enquête par le bureau du shérif du comté d’Erie

La vidéo montre l’adolescent traîné vers la fenêtre ouverte de l’autre côté de la pièce

Le garçon est ensuite soulevé et porté vers la fenêtre ouverte avant d’être jeté

Le personnel de l’agence a parlé à la victime et à sa famille et a photographié les blessures de la victime.

« Le bureau du shérif est au courant d’une vidéo sur les réseaux sociaux et de rumeurs sur l’incident et les blessures de la victime. Les députés peuvent confirmer que la victime a subi une blessure, a demandé un traitement médical et a été libérée. De nombreuses blessures détaillées dans les publications sur les réseaux sociaux sont grandement exagérées, voire fausses.

« Aucune accusation n’a été déposée et l’enquête se poursuit », lit-on dans un communiqué du bureau du shérif.

Plus tôt dans la semaine, une pétition de Change.org a été lancée dans le but de voir que l’adolescent de la vidéo «obtient la justice qu’il mérite».

Jusqu’à présent, la pétition a généré plus de 30 000 signatures.

Le directeur du lycée Clarence, Kenneth Smith, a averti les étudiants que la désinformation dans l’affaire semblait se répandre

La victime dans la vidéo est confirmée comme étant une élève du lycée Clarence après qu’un message a été posté sur la plate-forme de communication interne de l’école selon WKBW.

Le directeur Kenneth Smith avait averti les étudiants que la désinformation dans l’affaire semblait se répandre.

«N’oubliez pas qu’il y a souvent des changements dans une histoire au fur et à mesure qu’elle se propage», a-t-il écrit dans un article sur Schoology. Soyez conscient de la désinformation et soyez prudent avec les informations que vous digérez.

« Nous avons connaissance de la vidéo inquiétante partagée sur les réseaux sociaux impliquant une agression contre un lycéen … nos conseillers sont disponibles si vous avez besoin de parler pour partager », a déclaré Smith.

Les derniers instants de la vidéo montrent l’adolescent couvert de coupures et de bleus