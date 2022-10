Une vidéo virale montre une personne positive au Covid en Chine soulevée par une grue

Détecté pour la première fois en 2019 à Wuhan, le virus COVID-19 harcèle le monde et continue d’entraver des vies, car ils étaient vivants avant la pandémie. Même avant la découverte des vaccins, la distanciation sociale était la seule chose à pratiquer pour s’en sortir avec la maladie. En Chine, cependant, les choses sont allées un peu trop loin. Une vidéo qui devient actuellement virale montre ce qui est considéré comme une “révolution de la prévention des épidémies”. Une personne dans la vidéo peut être vue en train d’être soulevée par une grue, ce qui est un nouvel extrême de distanciation sociale.

“Un patient positif a été hissé hors de la communauté par une grue parce qu’il n’osait pas entrer et le ramasser, et qu’il ne voulait pas que les bactéries du patient restent sur le sol, ce qui pourrait garantir la plus petite zone de contact”, lit-on dans le communiqué. légende de la vidéo. Cela survient alors que le président chinois Xi Jinping a déjà déclaré sa politique Zero Covid. Conformément à la politique stricte, des fermetures sont imposées dans les villes si des infections à Covid sont détectées. Regardez la vidéo :

中国式 现代化。 【方 老师 , 投稿 一 个 防疫 大 革命 的 荒谬 视频。 一 个 阳性 患者 被 吊机 吊出 小 区 , 他们 他们 不 进去 接 , 也 想 小 区 细菌 留 在 地板 上 这样 能 保证 保证 最 的 留 在 地板 这样 这样 能 能 保证 最 最 小 接触 接触 上 这样 能 能 能 能 能 最 小 接触. 。】 pic.twitter.com/2BM3Afm3V6 — 方舟子 (@fangshimin) 25 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 210 000 vues. “La nation chinoise est arrivée au moment le plus drôle”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Une modernisation si intelligente à la chinoise sera sûrement réalisée.

Pendant ce temps, plus tôt, les habitants de Shanghai pouvaient être entendus crier depuis les balcons de leur appartement dans des vidéos étranges qui ont fait surface sur les réseaux sociaux. La ville a été soumise à un verrouillage sévère le 5 avril, selon The Sun, les approvisionnements alimentaires seraient en baisse. Selon un rapport de The Daily Beast, les 25 millions d’habitants de la ville se sont vu interdire de quitter leur domicile, même pour se nourrir, le gouvernement chinois abandonnant les rations et les services de livraison limités fonctionnant. L’auteur et animateur de radio Patrick Madrid a partagé un clip sur Twitter, écrivant: “Qu’est-ce que c’est ?? Cette vidéo prise hier à Shanghai, en Chine, par le père d’un de mes amis proches. Elle a vérifié son authenticité : les gens crient par la fenêtre après une semaine de confinement total, ne quittez pas votre appartement pour quelque raison que ce soit. » News18 n’a pas pu établir de manière indépendante la véracité de la vidéo.

L’épidémiologiste et économiste de la santé Eric Feigl-Ding a également partagé le clip en écrivant: «Les résidents de #Shanghai hurlent depuis des immeubles de grande hauteur après 7 jours consécutifs de fermeture de la ville. Le narrateur craint qu’il y ait des problèmes majeurs. (en dialecte shanghaïen – il prédit que les gens ne peuvent pas tenir longtemps – il sous-entend une tragédie). La qualité dystopique de la vidéo a choqué les utilisateurs des médias sociaux.

