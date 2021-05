Une vidéo virale montre une orque sautant de 15 pieds en l’air pendant la chasse aux grands dauphins

Les orques ou requins tueurs effraient définitivement les nageurs avec leurs nageoires alors qu’ils chassent leurs proies. Cependant, une vidéo récente capturée par un groupe de plongeurs sur un bateau montre comment ces animaux marins peuvent impressionner leur public alors qu’il chasse de la nourriture sous l’eau.

Miguel Cuevas de Cabo Pulmo Divers a publié une vidéo sur son compte Instagram plus tôt cette semaine qui montrait un groupe de plaisanciers observant une orque sauter à 15 pieds de la surface de la mer alors qu’elle attaquait un grand dauphin. L’incident a eu lieu dimanche dans la mer de Cortez, au Mexique. Dans la vidéo, le groupe de plaisanciers peut être vu exprimer sa réaction étonnée après que l’orque noir et blanc a sauté hors de la mer pourchassant un grand dauphin.

Cuevas a dit Pour la victoire en plein air site Web qu’il a compté au moins dix orques, toutes étaient des femmes. Il a ajouté que le groupe de prédateurs était engagé dans la poursuite de sa proie pendant plusieurs heures, mais que le groupe de requins tueurs avait réussi à tuer une seule proie. Cuevas a déclaré que la hauteur approximative du saut enregistré à la caméra aurait pu être de quatre à cinq mètres.

L’incident a également été enregistré par un biologiste marin et instructeur de plongée Afelandra Glez. Cibrián, qui a partagé la vidéo sur son pseudo Instagram. Sous-titrant le moment glorieux, Cibran a écrit que les orques devraient toujours être libres de sauter hors de l’eau et de suivre leurs instincts naturels. Elle a en outre mentionné que les animaux marins ne méritent pas d’être utilisés pour le divertissement des humains et d’être maintenus en captivité.

Les épaulards sont connus pour s’attaquer en grande partie aux animaux marins que l’on trouve en abondance dans le golfe. Les orques sont des mammifères marins uniques qui se définissent par leur nature intelligente et sociale. Ils produisent également une variété vivante de sons communicatifs, et chaque pod a ses propres bruits distinctifs que ses membres reconnaissent même à distance.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici