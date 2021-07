Une vidéo virale montre une femme administrant la RCR à une grenouille

Faites-vous confiance pour découvrir certaines des vidéos les plus intéressantes et les plus bizarres sur les réseaux sociaux. Le dernier ajout à cette liste est une vidéo TikTok d’une femme donnant la RCR à une grenouille qu’elle a trouvée allongée la tête en bas au fond d’une piscine. Le TikToker identifié comme Koala Karla a documenté le moment où elle a vu la grenouille pour la première fois et a pensé qu’elle était morte. Cependant, elle a sorti la grenouille inconsciente de la piscine et l’a allongée sur le dos avant de tenter de la réanimer en lui administrant la RCR.

Karla a admis qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait vraiment, mais a quand même continué avec des compressions thoraciques à l’aide d’un bâton. Elle a filmé ce processus et après quelques compressions s’est exclamée que les pattes de la grenouille bougeaient. Elle a ensuite déplacé la grenouille vers une table et l’a laissée là pour récupérer.

Cependant, lorsqu’elle revient pour voir comment allait la grenouille, elle la trouve absente de la table. Elle évalue la situation et explique deux possibilités. Tout d’abord, la grenouille s’était rétablie et s’était « éloignée librement ».

Elle ajoute que cela aurait été un grand saut pour la créature. Karla attire ensuite l’attention sur l’autre possibilité et fait un panoramique de la caméra pour montrer une plume d’oiseau posée sur la table. Un oiseau de rosée peut également être entendu en arrière-plan et l’expression cryptique sur son visage suggère que la grenouille pourrait être devenue la proie du prédateur dans le ciel.

La vidéo de Karla a été repartagée sur YouTube. Vérifiez le ici:

Réagissant à la vidéo, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement quant à la façon dont Karla a traité la grenouille et ont suggéré qu’il existait de meilleures façons de la traiter. Après avoir été critiquée par quelques utilisateurs, Karla a mis en ligne une vidéo de suivi admettant qu’elle n’était pas « Bindi Irwin » et qu’elle n’avait aucune connaissance sur le traitement d’une grenouille.

