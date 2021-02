Imaginez conduire sur une autoroute et assister à une énorme tornade juste devant vous. Mais ce n’est pas exactement une tornade; il n’y a pas de vent jaillissant ni de dommages aux voitures et aux arbres à proximité. La tornade bouge, mais elle n’a aucune force. En vous rapprochant, vous réalisez que ce n’est pas du tout une tornade mais en fait un gigantesque essaim de moustiques. Un tel événement s’est produit récemment en Argentine, déroutant et effrayant les conducteurs sur la route 74 entre le général Madariaga et Pinamar.

L’un des conducteurs sur cette route a tourné une vidéo montrant une grande tour de moustiques disposée dans une formation de tornade-tornade. La vidéo a ensuite été partagée par un météorologue et journaliste argentin qui est devenue virale. Dans la vidéo, l’homme s’exclame en espagnol: «Ça devient de plus en plus gros, je n’ai jamais rien vu de tel auparavant.» Les habitants de Buenos Aires ont été troublés par cette évolution.

Mais avant de l’assimiler à un pressentiment inquiétant, c’est juste le résultat d’activités humaines et d’événements naturels. Selon l’expert parasitaire, Juan Jose Garcia, de fortes pluies provoquent des flaques d’eau stagnantes où les moustiques se reproduisent librement. Cette population peut être suffisamment importante pour «envahir» les villes, il ajoute. Il affirme qu’ils ne constituent pas une menace pour les habitants de la ville, mais ceux qui sont impliqués dans l’agriculture doivent se méfier car ils peuvent interférer avec les activités agricoles.

Garcia suggère qu’aucune mesure ne devrait être prise et que les gens devraient simplement attendre 15 jours; après quoi les insectes commenceraient à mourir. Mais les gens ne veulent pas attendre et ont demandé aux autorités locales d’empoisonner les moustiques et de fumiger abondamment. Cependant, ce n’est pas une possibilité.

Un porte-parole de la Direction des Zoonoses de la commune de Pinamar clarifié qu’avec la fumigation, les habitants introduiront également un risque d’introduction de produits chimiques toxiques dans la chaîne alimentaire, ce qui éliminerait en outre un très petit nombre de moustiques. Ils ont plutôt suggéré l’utilisation de répulsifs, de filets, de garder les portes et fenêtres fermées et toutes les ressources en eau à couvrir pour éviter une nouvelle reproduction.

Les utilisateurs ont commencé à commenter à quel point les moustiques sont un énorme problème dans toute la ville. Bien que les commentaires soient pour la plupart en espagnol, ils parlent tous de la façon dont les moustiques font des ravages dans leurs maisons.