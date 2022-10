Une vidéo virale montre une bagarre impliquant 25 clients chez Missouri Walmart

Une altercation violente qui a éclaté à l’intérieur d’un Walmart dans le Missouri, aux États-Unis, impliquant plus de vingt clients, a été filmée, obligeant les autorités à ouvrir une enquête criminelle. Vers 21 heures mardi, une bagarre majeure a éclaté dans la zone de caisse libre-service du magasin de l’avenue West Florissant dans la banlieue de Saint-Louis à Ferguson. Le chaos a éclaté rapidement après un incident mineur qui a été géré en interne sans l’intervention de la police.

Des personnes ont été vues en train de se battre, de se donner des coups de pied et de se piétiner de manière agressive tout en jurant bruyamment dans une vidéo de l’altercation, qui est depuis devenue virale sur les sites de médias sociaux. Pendant la bagarre, certains des individus ont ramassé des barres et lancé des objets en verre pour battre les assaillants tandis que d’autres ont utilisé les extincteurs, effrayant les badauds, en particulier ceux qui avaient des enfants, les faisant fuir pour leur sécurité.

Voici la vidéo :

La bagarre s’était calmée au moment où la police s’est présentée, cependant, ils recherchent les images de vidéosurveillance fournies par Walmart pour déterminer ce qui s’est exactement passé. Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou d’arrestations en rapport avec les combats.

Le chef de la police de Ferguson, Frank McCall, a déclaré : « J’ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux, et c’est honteux. Je vais l’appeler comme ça. Il a estimé qu’entre 10 et 25 personnes étaient impliquées dans les combats. Selon McCall, la responsabilité, la transparence et la sécurité qui est prête à contacter la police en cas de problème sont toutes nécessaires pour éviter des événements comme celui de ce Walmart.

“Nous donnons la priorité à la sécurité de nos clients et associés à tout moment et travaillerons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre locales alors qu’ils enquêtent sur ce qui s’est passé dans notre magasin mardi soir”, a déclaré un représentant de Walmart.

Des cas similaires se sont produits dans le passé dans ce Walmart, incitant les clients et les résidents à demander instamment que le magasin soit fermé. Bien que le magasin ait utilisé sa sécurité, il n’était pas clair s’ils étaient présents au moment des affrontements, cependant, certains caissiers semblaient être présents.

