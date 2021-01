Une vidéo virale montre une autruche courant sur la route animée de Karachi après s’être échappée du zoo

Les gens sur une route très fréquentée de Karachi ont été sous le choc lorsqu’ils ont trouvé une autruche effrayée en train de couler au milieu de la circulation dense. Des clips vidéo de l’oiseau traversant les routes très fréquentées de la ville du Pakistan ont été largement partagés sur Internet, l’autruche devenant un sujet de discussion pour les internautes.

Selon agence de presse UPI, l’autruche s’était échappée récemment de son abri d’un zoo privé. Après avoir fait la course, il a été attrapé par des citoyens errant dans les rues de la ville, se brisant souvent également dans un sprint.

Pendant que l’oiseau essaie de changer de voie, on peut voir quelques vélos ralentir ou changer de direction pour éviter de heurter l’autruche. Inutile de dire que l’oiseau aurait pu être profondément blessé.

La légende du tweet disait: « Une autruche s’est enfuie d’un zoo de Korangi #Karachi »

Les internautes ont été trouvés inquiets pour l’oiseau. Un utilisateur de Twitter a écrit: «Le pauvre oiseau doit avoir été terrifié. J’espère que c’est sûr ».

Alors qu’un autre a commenté: «Pauvre oiseau. J’espère que ça ne sera pas blessé.

Beaucoup d’autres ont qualifié la vue de «déchirante» et ont déclaré que la «pauvre âme» ne méritait pas d’être placée dans un zoo.

Un autre utilisateur a fait allusion au célèbre dialogue du film Forrest Gump.

Un utilisateur a posé alors que l’oiseau respectait le code de la route, pourquoi ne lui a-t-on pas donné d’indication avant de changer de voie.

UNE rapport de la publication pakistanaise Bol News a cité la déclaration faite par la police pour dire que l’oiseau incapable de voler avait fui un zoo privé dans les quartiers n ° 4 de Korangi de la ville. Selon un autre article d’un portail d’information pakistanais (https://jang.com.pk/news/868497), l’oiseau avait eu peur de l’eau pénétrant dans son enclos. L’inondation dans sa demeure au zoo avait conduit l’oiseau à fuir les lieux.

Les rapports, cependant, ont ajouté que l’oiseau a été capturé en toute sécurité par les responsables du zoo à nouveau et emmené dans son enclos. Aucune nouvelle de l’autruche blessée n’a été révélée non plus.