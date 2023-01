Une vidéo virale montre un vendeur de rue faisant du « Pitai Parantha »

Une vidéo qui fait actuellement le tour d’Internet montre un nouveau plat appelé “Pitai parantha”. De la crème glacée Dosa au Maggi pani puri, Internet a créé d’innombrables combinaisons alimentaires. Alors que certaines expériences comme le beurre et une omelette épicée nous ont fait saliver, certaines combinaisons d’aliments bizarres comme le Fanta Maggi nous ont fait tourner la tête et ont fait grincer des dents aux internautes. Maintenant, il semble que aloo et gobhi ka parantha aient un nouveau concurrent sur le marché. Téléchargée par l’officier de l’IAS Supriya Sahu, la vidéo montre un vendeur de rue en train de préparer le plat.

Dans la vidéo, on peut le voir battre brutalement le parantha feuilleté. Il montre un homme battant un grand parantha. Il le frappe à plusieurs reprises et le rend plus moelleux. “Je n’ai jamais su aloo paratha, Gobhi Paratha, Kothu parotta (Madurai) ont un concours dans ce” Pitai “ou” Angry “Paratha”, lit-on dans la légende.

La vidéo a été initialement téléchargée sur Instagram par une page appelée “food fatafat”. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 120 000 vues. “Ce paratha appelé” pitta parota “en bengali madame. Très populaire au bengale occidental… Dans l’affiche arrière de cette vidéo également écrite en bengali”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Oh oui, ce genre de pain moelleux (Partha) est courant au Bengale occidental, beaucoup de gens en sont friands. Il est servi avec un curry de pommes de terre et un morceau de jalebi. J’ai aussi essayé.”

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montrait un vendeur de nourriture fabriquant ce gulab jamun paratha. À l’origine, il a été publié par deux blogueurs culinaires @taste_bird et @foodxdelhi le 13 février. La vidéo commence avec l’homme qui étale la pâte. Puis il remplit la pâte avec deux morceaux de gulab jamuns et les écrase. Après avoir fermé la pâte, le vendeur fait un paratha et le fait frire sur un tawa chaud grésillant. Une fois ce gulab jamun paratha prêt, l’homme le recouvre de sirop de sucre (chashni) et le sert chaud.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici