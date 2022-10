Une vidéo virale montre un train de marchandises traversant d’énormes flammes après qu’un camion s’y est écrasé au Mexique

Un incendie massif s’est déclaré jeudi dans le centre du Mexique après qu’un camion-citerne s’est écrasé sur un pont routier près d’une voie ferrée, incendiant des maisons et recouvrant la zone d’une épaisse fumée. L’incident a provoqué une évacuation massive lancée par les autorités pour éviter toute victime. Heureusement, aucune victime n’a été signalée sur place. Selon les médias locaux, le camion-citerne est entré en collision avec un viaduc et a pris feu dans une zone résidentielle voisine, selon le chef des pompiers d’Aguascalientes, Miguel Murillo, une évacuation a été effectuée pour 800 à 1 000 personnes. Murillo a également déclaré que douze personnes avaient été sauvées de leur domicile et que personne n’avait été blessé, bien qu’une personne ait subi des effets mineurs dus à l’inhalation des fumées. Il a dit que le chauffeur du camion avait été placé en garde à vue.

La vidéo de l’incident montre un train de marchandises traversant la voie ferrée près du lieu de l’incendie. Le clip a recueilli plus de 56 000 vues et plus.

#RUPTURE: Un train de marchandises traverse les flammes après s’être écrasé dans un camion-citerne dans le centre du Mexique, incendiant des dizaines de maisons -BNO #Dernières nouvelles pic.twitter.com/qYp8tmpwDE – Dernières 4 nouvelles (@Breaking_4_News) 21 octobre 2022

Alors que la deuxième vidéo, qui a été tournée depuis une voiture, montre un train de marchandises en flammes, on remarque dans l’enregistrement que les conducteurs effrayés sur les lieux ont réussi à attraper les enfants et à sauter hors de leurs véhicules.

BREAKING: Un train de marchandises traverse les flammes après s’être écrasé dans un camion-citerne dans le centre du Mexique, incendiant des dizaines de maisons pic.twitter.com/QLc4eV6xhk – Nouvelles BNO (@NouvellesBNO) 21 octobre 2022

Dès que les vidéos sont devenues virales, les utilisateurs de Twitter ont commencé à exprimer leur point de vue sur l’incident avec un flot de commentaires. “Mon pire cauchemar en tant qu’agent de train”, a commenté un internaute.

Mon pire cauchemar en tant qu’agent de train. — ⚜️The not so Wholesome Who Dat⚜️ (@mace_savage) 21 octobre 2022

Un autre utilisateur a poursuivi en disant “Il y a une raison pour laquelle les camions-citernes s’arrêtent avant les voies aux États-Unis.”

Il y a une raison pour laquelle les camions-citernes s’arrêtent avant les voies aux États-Unis. – Pierre (@P_Ski18) 21 octobre 2022

« Oh mon seigneur… » a écrit un autre utilisateur.

“Cela a la même énergie que cette scène de La guerre des mondes, lorsque le train en feu hurle et que tout le monde regarde avec horreur, puis continue de marcher”, a commenté un quatrième utilisateur.

Cela a la même énergie que cette scène de La guerre des mondes, lorsque le train en feu hurle et que tout le monde regarde avec horreur, puis continue de marcher. https://t.co/XOwvEQd5w6 — Ce type, Martin (@tenebrisvacuum) 21 octobre 2022

Le gouvernement de l’État d’Aguascalientes rapporte que des secouristes ont été immédiatement dépêchés sur les lieux.

