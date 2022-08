Une vidéo virale montre un python arc-en-ciel enroulé autour d’une femme pendant qu’elle joue avec

Une vidéo virale d’une femme tenant un python arc-en-ciel géant autour du cou a pris Internet par surprise. Elle semble jouer avec le serpent géant qui s’enroule autour de la femme.

La séquence vidéo est instantanément devenue virale, certains demandant si le cadre était sûr ou non. Dans la vidéo, nous pouvons voir la femme bercer amoureusement le serpent, et l’énorme reptile semble être tout aussi affectueux envers elle.

Lorsque la caméra effectue un panoramique, nous voyons qu’il s’agit d’un énorme serpent. Et la couleur du serpent est similaire à un arc-en-ciel, qui est une autre caractéristique unique du clip.

De nombreux utilisateurs ont profité de la section des commentaires pour partager leurs questions et leurs réflexions. Un utilisateur a demandé si le serpent avait subi des altérations dans son corps. Il a dit : « A-t-il été génétiquement modifié ? tandis qu’un autre a complimenté le serpent en disant: “C’est un joli serpent coloré.”

A-t-il été génétiquement modifié ? — Hedmeri (@hedmeri1) 13 août 2022

Qu’un joli serpent de couleur – Chez Mme Foxy (@MsFoxysDotcom) 14 août 2022

Auparavant, le magnifique python réticulé du Reptile Zoo de Fountain Valley, en Californie, était devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour ses écailles aux couleurs de l’arc-en-ciel.

MyLove, le serpent, a déjà été montré sur la page Instagram du zoo dans une vidéo avec un maître-chien la tenant au soleil. “L’iridescence de mon amour ne vieillit jamais”, la vidéo était sous-titrée.

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont remarqué les écailles vives et multicolores du serpent, la qualifiant de “belle” et “incroyable”.

Selon Jay Brewer, le créateur de The Reptile Zoo, My Love a été élevée au zoo et possède le gène hétéroclite et le gène de l’enfant doré, c’est pourquoi ses écailles sont si colorées et éblouissantes au soleil.

Il a poursuivi en disant que ce n’était pas la première fois que MyLove devenait viral. Lorsqu’ils publient des images d’elle sur les réseaux sociaux, ils attirent beaucoup l’attention. “Elle est probablement l’un des serpents les plus célèbres au monde”, a déclaré Brewer. “Elle a vraiment, vraiment fait les choses en grand sur Internet.”

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici