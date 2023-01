Une vidéo virale montre un homme déverrouillant une voiture avec juste un fil

L’achat d’une voiture marque sans aucun doute une étape particulière dans une vie. Cependant, beaucoup de gens ont tendance à laisser leur véhicule non sécurisé, ce qui conduit souvent à un détournement de voiture. Certains cambrioleurs sont assez talentueux pour connaître différentes techniques de déverrouillage de la voiture de l’extérieur et même de démarrage du moteur sans les clés. Une de ces vidéos montrant quelques hommes ouvrant la porte d’une voiture de l’extérieur avec l’aide d’une simple menace est récemment devenue virale sur Twitter.

“Voici comment déverrouiller une voiture avec une ficelle”, lit la légende de la vidéo.

La séquence de 15 secondes montre deux hommes insérant un fil avec un nœud dans la crevasse de la portière de la voiture. Ils mettent le nœud autour de la serrure près de la fenêtre et le serrent. Les hommes tirent ensuite le verrou vers le haut et déverrouillent la voiture, ouvrant finalement la porte en tirant sur la poignée.

Cette vidéo agit comme un avertissement pour les personnes qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour sécuriser leur voiture et montre que toute personne connaissant l’astuce peut déverrouiller n’importe quelle voiture et y accéder.

La vidéo virale a amassé plus de 4 lakh vues et plus de 7 000 likes sur Twitter depuis sa publication le 2 janvier 2023. Dans la section des commentaires, plusieurs utilisateurs ont débattu si la vidéo était utile pour les personnes enfermées devant leur voiture ou si elle faisait la promotion vols.

Je l’ai utilisé tellement de fois. Ça marche. Pas aussi facile que la vidéo 🤣— Ace♠️ (@aceisblessed) 2 janvier 2023

Un utilisateur a commenté: «Je l’ai utilisé tellement de fois. Ça marche. Pas aussi facile que la vidéo cependant.

Donc, plus personne n’a de serrures comme ça. S’ils le font, assurément, aucune raison de verrouiller cette voiture. – Emily Boyles (@bbqbrandon) 3 janvier 2023

Un autre a écrit: «Donc, personne n’a plus de serrures comme ça. S’ils le font, m’a assuré, aucune raison de verrouiller cette voiture.

Pourquoi enseignez-vous aux gens comment commettre un crime— 𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 (@___Bonafide) 2 janvier 2023

Un troisième utilisateur a demandé : “Pourquoi enseignez-vous tous aux gens comment commettre un crime ?”

Je n’ai pas vu une de ces serrures de voiture pop-up sur les véhicules depuis longtemps ! C’est peut-être pour cette raison qu’ils ont été supprimés 😁— Taylor_Brian (@headworxs) 3 janvier 2023

Un individu a également souligné : « Je n’ai pas vu un de ces verrous de voiture escamotables sur les véhicules depuis longtemps ! C’est peut-être pour cette raison qu’ils ont été éliminés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici