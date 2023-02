Une vidéo virale montre un groupe de singes attaquant une résidence

Vous vous souvenez du film Rise of the Planet of the Apes de 2011 où une troupe de singes attaque une ville pour se révolter contre l’humanité ? Avec James Franco et Friedo Pinto en tête, ce film d’action de science-fiction dépeint un sombre scénario où des singes, connus pour être une espèce intelligente, décident de se venger des humains pour la torture, l’injustice et les expériences douloureuses qu’ils ont subies. Quelque chose de similaire s’est produit dans cette vidéo particulière. Un groupe de singes a été capturé entourant un bâtiment de tous côtés comme s’il s’agissait d’une forme d’attaque.

Le clip désormais viral a été partagé sur Instagram le 24 janvier et n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis. Il présente un spectacle effrayant où l’on voit beaucoup de singes grimper sur une résidence à deux étages. Certains sont suspendus à la fenêtre grillagée, d’autres sont assis sur la terrasse, et beaucoup sont vus marchant et glissant au-dessus de la porte de la maison.

Les singes semblent attaquer la maison alors qu’ils encerclent l’ensemble des locaux, grimpant le long des murs. Un homme à l’intérieur de la maison essaie d’effrayer les mammifères et de les chasser. Cependant, ses efforts s’avèrent vains car les singes ne semblent tout simplement pas bouger de l’endroit.

La vidéo a attiré l’attention des internautes, qui ont marqué leur présence dans les commentaires par leurs multiples réactions. Un utilisateur a plaisanté: “Mes amis quand j’ouvre un paquet de chips en classe.” “Le royaume de l’argent”, a plaisanté un second. “J’aurais tellement peur” a avoué un autre internaute. “Cette terre n’est pas pour les humains”, a lancé un autre utilisateur amusé.

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 20,5 millions de vues, accompagnée de plus de 562 000 likes sur Instagram.

Bien que dans la vidéo personne ne soit blessé, les attaques de singes peuvent s’avérer mortelles dans certaines situations. Plus tôt, India Today a rapporté qu’un homme est mort d’une terrasse après qu’une meute de singes l’ait chargé. Le malheureux incident s’est produit à Firozabad, dans l’Uttar Pradesh.

L’homme de 40 ans, identifié comme Ashish Jain, est monté au deuxième étage de sa maison lorsque le groupe de singes assis là est devenu fou et s’est lancé sur le pauvre homme. Essayant de les distraire et de les repousser, Ashish a trébuché et est tombé du deuxième étage, entraînant sa mort. Bien qu’il ait été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné, il a succombé à ses blessures plus tard.

