Une vidéo virale montre un énorme alligator « dinosaure » mangeant UN AUTRE gator dans l’arrière-cour de la Caroline du Sud

Une vidéo CHOQUANTE montre un énorme alligator abattant un autre gator plus petit dans un marais en Caroline du Sud.

Une vidéo amateur a capturé le moment audacieux d’un alligator de la taille d’un camion monstre en train de ronger un petit alligator dont la jambe pendait du côté de la bouche de l’alligator.

Une vidéo noueuse montre un énorme alligator en train d’en manger un autre Crédit : Twitter / @Soper_TandC

Le plus petit alligator est estimé à 6 pieds de long Crédit : Twitter / @Soper_TandC

La vidéo noueuse, posté par Taylor Soper sur Twitter, montre l’alligator massif prenant violemment des morsures de son homologue plus petit.

Soper Raconté USA Today que son père a pris la vidéo dans le comté de Horry, en Caroline du Sud, et a estimé que le PETIT alligator ne mesurait que six pieds de long.

« J’ai été absolument époustouflé », a déclaré Soper. « C’est un dinosaure flippant. »

Soper a déclaré que son père était seul jeudi lorsqu’il a vu les deux alligators dans un étang voisin.

Son père a alors « attrapé la caméra et a commencé à enregistrer ».

Pour rendre les choses encore plus cycliques, Soper a déclaré qu’il pensait que sa famille avait vu le plus petit alligator au même endroit un week-end précédent – seulement il mangeait lui-même un plus petit alligator.

Soper a déclaré que son père « était un peu choqué que cela se reproduise, et encore moins que cela se produise ».

Il a ajouté que son fils de cinq ans et son père adoraient regarder les alligators ensemble, mais à distance de sécurité.

« J’étais juste sous le choc et je l’ai immédiatement montré à mon fils. Il a cinq ans et est juste un fanatique des alligators, alors il est devenu fou à ce sujet », a déclaré Soper.

Même son père était submergé par le nombre de vues que la vidéo avait reçues.

« Il s’est dit: » Holy smokes, je ne m’attendais jamais à ce que cela décolle comme ça l’a fait « , a déclaré Soper. « Il a été époustouflé par tout. »

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, recevant déjà plus de 25 000 likes et partages en quelques jours, et les gens ont beaucoup à dire.

« Je vais faire des cauchemars de dinosaures alors maintenant tu vas en avoir aussi » tweeté une personne.

« Ce n’est pas le jardin de tes parents. C’est le sien, » plaisanté un autre.

Soper a déclaré que sa famille avait peut-être vu le plus petit alligator une semaine plus tôt manger un autre alligator Crédit : Twitter / @Soper_TandC