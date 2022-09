Une vidéo virale montre un enfant malvoyant “voyant” un uniforme de pompier pour la première fois

Une vidéo touchante montre un enfant malvoyant donnant un répit à sa curiosité. Dans le clip, on voit un pompier assis à côté de l’enfant tandis que l’enfant “voit” son uniforme et divers équipements de lutte contre l’incendie en les palpant avec ses mains.

L’enfant se promène avec précaution en tapant sur divers éléments d’un uniforme de pompier pendant que le pompier lui explique les choses sur lesquelles il met la main. Ce clip copieux gagne du terrain parmi les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée par une femme nommée Destiny Fiaschetti, qui est la mère de Junie, l’enfant de la vidéo. Selon un rapport de CNN, Destiny a adopté Junie en 2020 après l’avoir encouragé pendant plus d’un an.

Sous le surnom “Adventures of a June Bug”, Destiny exploite une page Facebook où elle continue de mettre à jour les abonnés et les autres utilisateurs sur Facebook des aventures quotidiennes de son fils. La vidéo qui attire une immense attention sur la plate-forme de médias sociaux montre une telle aventure à Plant City Fire Rescue Station.

Jetez un oeil à la vidéo, ici:

Partageant la vidéo, Destiny, dans la légende, a écrit : « Le petit homme a pu assister à une sortie éducative à la maison dans une caserne de pompiers de Plant City ! Il a bien sûr adoré chaque seconde. Il a fait le tour de la station, entendu la dépêche sur les haut-parleurs, exploré le camion de pompiers et entendu les sirènes ! »

Elle a ajouté que la partie préférée de Junie était d’interagir et de passer du temps avec le pompier, “qui a permis à Junie de se sentir partout dans son uniforme et son équipement, de toucher tout ce qu’il voulait, d’entendre les sons de son équipement et de répondre à toutes ses questions!” Le destin a révélé que Junie avait également pu visiter le camion de pompiers.

Les internautes ont été remplis d’émotions en voyant le comportement coopératif du pompier et l’empressement avec lequel Junie tâtait l’uniforme. Un utilisateur a commenté: «Mon beau-frère est capitaine. Je suis sûr qu’il offrirait à nouveau cette opportunité. Tellement génial.” Un autre a dit: “Quel pompier merveilleux pour tout expliquer et laisser Junie explorer.”

