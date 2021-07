Une vidéo virale montre un crocodile se promenant dans le village de Karnataka

Alors que nous luttons tous avec anxiété contre une pandémie mondiale assis chez nous, même un petit incident est suffisant pour envoyer des ondes de choc à travers le pays. Quelque chose de similaire s’est produit récemment dans les rues du village de Kogilabanna dans le district d’Uttara Kannada au Karnataka. C’était jeudi lorsque quelque chose de vraiment effrayant s’est produit dans le village – un crocodile a été vu en train de se promener dans les ruelles rurales. Inutile de dire que voir la créature marcher si librement a fait frissonner les villageois. Ce n’est pas une chose régulière pour quiconque de voir des créatures sauvages marcher au milieu des humains, et les gens étaient effrayés jusqu’aux os. Heureusement, personne n’a été blessé pendant tout le fiasco, car l’aide requise a été fournie. Une vidéo de cet incident est maintenant largement partagée sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Dans la vidéo, on peut voir que le crocodile erre dans les ruelles du village alors que les villageois l’observent de loin.

Ce fut une journée assez longue pour les gens d’assister à un crocodile dans leur village, mais ils ont gardé leur panique de côté et ont demandé de l’aide à la bonne source. Certains de ces villageois ont fait preuve de vigilance dans une situation gênante et ont alerté les responsables forestiers qui n’ont pas tardé à arriver dans le village et ont sauvé efficacement le reptile. L’un des responsables du Département des forêts a déclaré que la créature avait été capturée dans le village de Kogilabana à Dandeli et relâchée dans la rivière Kali voisine.

Bien que ce ne soit pas le premier cas où quelque chose comme ça s’est produit. En 2019, lorsque le Karnataka a été frappé par des inondations horribles, une vidéo d’un crocodile se reposant sur le toit d’une maison en contrebas a gagné du terrain sur les réseaux sociaux et est devenue virale. Les personnes qui ont regardé cette vidéo étaient extrêmement inquiètes pour le reptile ainsi que pour les humains qui pourraient accidentellement entrer en contact avec la créature.

