Une vidéo virale montre un comédien déguisé en Superman faisant semblant d’arrêter un bus et se fait frapper

De nos jours, Internet regorge de vidéos, allant des recettes, des astuces de mode, des routines de danse aux bricolages, où des gens du monde entier présentent leurs compétences extraordinaires sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas tout, les plateformes de médias sociaux proposent également de nombreuses vidéos mettant en scène des individus prenant des décisions vraiment discutables. Un de ces clips a récemment remporté des vues massives sur diverses plateformes de médias sociaux. Le clip montrait un comédien brésilien vêtu d’un costume de Superman. Le comédien – Luiz Ribeiro de Andrade – peut être vu en train de faire semblant d’arrêter un bus, essayant d’afficher sa force en arrêtant le véhicule en mouvement d’une main. Le destin avait des plans différents pour Luiz alors qu’il était heurté par le même bus qu’il faisait semblant d’arrêter. Heureusement, il n’a pas été blessé et était en sécurité après l’accident.

Selon le Courrier quotidien, le coup a été tenté par Luiz le 30 mai dans la municipalité brésilienne de Barra dos Coqueiros. Dès que le clip a été téléchargé, il a gagné en popularité et est devenu viral.

Dans le clip, on peut voir le comédien vêtu d’une tenue de Superman et tenant un micro dans une main. Alors qu’il se tient au milieu de la route, un bus se précipite vers lui. En fin de compte, une petite erreur de calcul concernant le temps qu’il faudrait pour que le véhicule l’atteigne a conduit Luiz à se faire renverser par le bus. Malheureusement, le comédien a été projeté en avant à cause de l’impact exercé par le coup. Il trébucha avant de retrouver son équilibre.

Bien que les choses ne se soient pas déroulées comme il l’avait prévu, Luiz a pris l’incident dans sa foulée et a marché comme s’il n’avait pas été affecté par la collision. Dans le clip, l’humoriste s’entend même dire qu’il porterait plainte sur la qualité des freins du véhicule.

