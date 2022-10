Une vidéo virale montre un chat se faire dorloter avec un «jour de ponte»

Une visite au spa est toujours associée à une journée de détente et de rajeunissement avec divers soins de la peau et des cheveux. Cependant, supposiez-vous que les cures thermales ne sont réservées qu’au bonheur des humains ? Eh bien, Fifi Furrha et son mari peuvent ne pas être d’accord avec vous. Leur vidéo, qui montre leur chat de compagnie en train de passer une “journée de ponte” relaxante, ne manquera pas de vous remplir d’envie et de vous motiver à prendre soin de vous. La légende de la vidéo se lit comme suit : “Chase profite d’une journée de ponte.”

Regardez la vidéo ici.

La bobine virale a maintenant amassé 130 000 likes et environ 2869 commentaires au moment du dépôt de ce rapport. C’est l’exemple parfait de la façon dont les vidéos d’animaux mignons sont adorées par les gens, et plus encore, si les animaux se livrent à un comportement humain. Chase, comme le chat est nommé, peut être soigneusement vu être placé sur un lit de chat et recouvert d’une couverture assortie. Avoir une journée « frayer » n’est pas sans effort !

Il reçoit ensuite un massage relaxant, puis son Fifi utilise un rouleau de jade sur le visage, les bajoues et les oreilles. Si cela ne suffisait pas, la maman-chat de Chase est allée plus loin et a également mis un petit masque en feuille sur son visage. Après quelques minutes, elle enlève le masque et place également deux tranches de concombre sur ses yeux.

Pendant que Chase se couchait paisiblement, sa maman-chat a ensuite appliqué un baume apaisant sur ses pattes pour les protéger. Et puis elle est allée de l’avant avec un coupe-ongles pour couper ces longueurs supplémentaires. Enfin, “Chase’s spaw” est enfin terminé alors que Fifi sort la brosse à chat et brosse l’intégralité de l’adorable chat.

Les utilisateurs d’Instagram n’ont pas pu s’empêcher de garder leur calme alors que Chase profitait d’un traitement somnifère. Un utilisateur a déclaré : “C’est le chat le plus gâté que j’aie jamais vu !” tandis qu’un autre utilisateur a dit : ” D’accord, maintenant ! Chase vit mieux que moi dans le domaine des soins en ce moment !”. Un troisième utilisateur a déclaré: “C’est un type patient – aussi l’expression sur son visage, il l’a adoré!”

