Une vidéo virale montre un adolescent incontrôlable agressant verbalement un professeur – Twitchy

Nous avons tous eu de mauvaises journées à l’école, c’est sûr. Mais il semblait assez courant de confier son angoisse d’adolescent à l’extérieur de la salle de classe. Malheureusement, les temps ont changé.

Une vidéo virale montre un adolescent agressant verbalement son professeur qui parvient tant bien que mal à conserver son calme. Ce qui se passe?

MONTRE

Qu’est-ce qui ne va pas avec les enfants de nos jours ?https://t.co/YqyvOe4cgf — •Ɛɱɱყ• (@brixwe) 15 octobre 2023

Ouf. Ce n’est pas ce qu’un enfant veut voir sur son futur CV.

Les téléspectateurs ont des pensées.

Manque de surveillance parentale. Et ils pensent tous qu’ils ont tous le droit… – Mike Kinney🇺🇸🇺🇸🇺🇸 AUCUN DM (@MikeKin36228783) 15 octobre 2023

Élevés dans des foyers où les parents ne sont pas autorisés, ils se demandent alors pourquoi leur enfant est un criminel ou un toxicomane — 🇺🇸Opinion objective 🇺🇸 (@ObjectiveOpin8) 15 octobre 2023

Manque de modèles masculins bons, forts et honorables ? Manque de gestion émotionnelle ? De nombreux facteurs possibles. – Matt Vocke (@MatthewVocke) 15 octobre 2023

Aucun respect, une mauvaise parentalité pour les laisser s’en tirer en manquant de respect aux gens. – Robyn B 4Liberty @robyn_Brannen (@robyn_yankee) 15 octobre 2023

Il n’y a pas de contexte dans la vidéo, donc nous ne savons pas pourquoi il est si en colère contre son professeur, mais d’après les rires de ses camarades de classe, cela ne semble pas être la première fois.

C’est ici, et les unités parentales qui l’ont engendré, que sont les raisons pour lesquelles les enseignants décents quittent en masse le domaine. La situation dans les écoles publiques sera encore pire à partir de maintenant, car cela est considéré comme acceptable, alors que frapper un mécréant à la gorge une seule fois est mal vu. – Pompier paramédical (@ParamedicVet) 15 octobre 2023

Recommandé

Les trophées de participation, l’absence de conséquences immédiates pour leurs actions et le fait d’être rendu possible par le « système éducatif » dirigé par les démocrates. – William Doyle (@WilliamTheTeach) 15 octobre 2023

Aucune conséquence. Je vous garantis que cet enfant reviendra en classe en un rien de temps. Ils pourraient lui donner une journée de suspension à l’école. – Blog d’actualités Flow (@Flow_News_Blog) 15 octobre 2023

La société s’effondre sous tous ses aspects. – Conservateur indépendant (@DrHoagy) 15 octobre 2023

Eux « Je ne donne pas de fessée à mes enfants » Nous : « On peut le dire » pic.twitter.com/8c3osmzuZX – BowTiedConstitutionaliste (@BowTiedRights) 15 octobre 2023

Qui sait ce qui se passe dans sa vie personnelle qui pourrait inspirer une telle rage, mais il pourrait aussi être simplement un imbécile qui n’a jamais entendu le mot « non ».

Quelle qu’en soit la cause, il ne s’inquiète clairement pas des conséquences potentielles auxquelles il pourrait être confronté en raison d’un tel comportement.

Aucun respect ni conséquences -Paula 💜 (@PaulaRed62) 15 octobre 2023

Il n’y a aucune punition pour les enfants à l’école. Ils ont besoin d’une certaine structure. Ils passent trop d’heures à l’école pour n’avoir aucune discipline. Seigneur, aide-les. -Annie Fox (@AnnieFo05016646) 15 octobre 2023

Destruction de la famille nucléaire et éloignement de Dieu et de la religion. #LA RELANCE -Stevo1962 (@stevo1962) 15 octobre 2023

Je vois la prison dans son avenir 😊 – Myrna 💋💄 (@GigaBeers) 15 octobre 2023

S’il n’apprend pas à contrôler ses émotions, cela pourrait très bien être le cas, ou pire. Malheureusement, aucun système n’est en place pour l’y contraindre.

Les enfants d’aujourd’hui, comme on dit.

Mais avec de plus en plus d’exemples de jeunes se livrant à des comportements aussi violents et obscènes à l’école, notamment envers leurs enseignants, c’est certainement décourageant.

Juste un enfant de plus perdu à cause de notre société défaillante.

Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !