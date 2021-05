Une vidéo virale montre que les Israéliens chantent «  Om Namah Shivay  » pour que l’Inde vaincre la vague Covid-19

L’Inde mène un combat courageux contre la deuxième vague de pandémie de coronavirus et des pays du monde entier se sont manifestés pour nous aider et montrer leur solidarité avec nous. De nombreux pays se sont même manifestés pour offrir une assistance, en envoyant du matériel médical dans cette bataille contre le virus. Des prières ont afflué pour la bonne santé de l’Inde Récemment, des centaines d’Israéliens se sont réunis à Tel Aviv et ont scandé «Om Namah Shivay» pour prier pour la guérison de l’Inde de la pandémie. La vidéo virale de ce doux geste du peuple israélien a été partagée par le responsable de l’ambassade indienne Pawan K Pal sur Instagram.

La vidéo est aimée par les gens et a obtenu plus de 1,25 J’aime après sa publication il y a 3 jours. Réagissant à la vidéo, de nombreux utilisateurs d’Instagram indiens ont publié des commentaires remerciant les Israéliens pour leur soutien.

L’Inde a été à l’avant-garde de la bataille mondiale contre le COVID-19 et avait déjà envoyé des vaccins et d’autres aides médicales dans de nombreux pays. Maintenant que nous menons cette bataille, des pays comme la France, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et Singapour se sont manifestés pour offrir une assistance à l’Inde.

L’Inde est prise au milieu d’une grave épidémie de coronavirus dans sa deuxième vague. Avec l’augmentation quotidienne du nombre de cas, les infrastructures sanitaires et médicales du pays ont été surchargées. Le nombre quotidien de cas bat chaque jour un record. L’Inde a enregistré aujourd’hui plus de 4,01 lakh nouveaux cas et plus de 4000 décès à cause du COVID-19. Des États comme le Maharashtra, le Kerala, le Karnataka, l’Uttar Pradesh et Delhi ont été les plus touchés par le virus.

Un total de 2,18 crores de cas ont été enregistrés depuis l’épidémie du virus l’année dernière, tandis que plus de 1,79 crores ont récupéré plus de 2,38 lakh personnes ont succombé au virus. Actuellement, il y a 37 cas actifs de lakh dans le pays.

