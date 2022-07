Une vidéo virale montre que les éléphants refusent de se déplacer jusqu’à ce qu’une “taxe sur la canne à sucre” leur soit offerte

Une vidéo virale dans laquelle un éléphant adulte et un veau ont été vus devant une caméra obstruant le chemin d’un véhicule chargé de canne à sucre a fait surface. Ce n’est que lorsque ce que certains appellent l’impôt leur a été offert sous forme de canne à sucre qu’ils ont choisi de s’écarter.

Parveen Kaswan, un agent du Service forestier indien (IFS), a publié la vidéo sur Twitter. Un éléphant et son petit peuvent être vus debout devant un véhicule transportant de la canne à sucre dans la séquence de 29 secondes. Ils ne laisseront pas passer le véhicule jusqu’à ce qu’un type mette quelques bottes de canne à sucre sur la route.

Les éléphants traversent et commencent à les manger peu de temps après les avoir jetés du côté opposé. On peut également voir quelques automobiles rouler en sens inverse, s’arrêter pour observer les animaux se faire nourrir.

Kaswan a posté la vidéo le 24 juillet et elle a reçu plus de 1,8 million de vues jusqu’à présent. La vidéo est devenue virale. Selon l’un des utilisateurs, les éléphants paient des taxes dans la jungle. Une dame a plaisanté en disant qu’une terrible récupération fiscale avait également lieu dans la forêt. Une personne pensait que c’était une taxe intelligente.

Comment appellerez-vous cette taxe. pic.twitter.com/ypijxlSY5t — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 24 juillet 2022

Les gens qui pensent que cette taxe est charmante et cette vidéo sympa ne devraient jamais nourrir les animaux car ils s’habituent à des aliments simples et épicés. Il a déclaré: “Aussi beau que cela puisse paraître, ne nourrissez jamais les animaux sauvages.” La faune est l’adversaire de la conservation basée sur la sympathie. Ils s’habituent aux aliments simples et chauds. En conséquence, ils erreront le long des autoroutes et en dehors de leur environnement naturel.

Msg que je veux transmettre. Aussi beau que cela puisse paraître, mais ne nourrissez jamais les animaux sauvages. La conservation basée sur la sympathie est l’ennemie de la faune. Ils s’habituent à la nourriture facile et épicée. En conséquence, errer autour des routes et en dehors de leur habitat. Bon nombre d’accidents se produisent de cette façon. Laissez-les rester sauvages. — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 24 juillet 2022

Réitérant la demande de l’agent de l’IFS, quelqu’un a mentionné comment les singes ont pris l’habitude de consommer la nourriture fournie par les visiteurs, ce qui conduit souvent à des situations défavorables.

Les internautes ont rapidement réagi à la situation. Selon un utilisateur, « la nourriture des éléphants est volée par des gens, qui ne leur en laissent qu’une petite quantité. Oui, c’est une taxe. Un autre utilisateur a déclaré : « La taxe sur la canne à sucre. Nous vous laisserons partir si vous nous donnez de la canne à sucre. De nombreuses personnes ont décrit la vidéo comme “douce” et “adorable”.

