Une vidéo virale montre les compétences de peinture fascinantes d’un garçon spécialement handicapé

La vie n’est jamais facile, mais elle peut être légèrement difficile pour les personnes souffrant de maladies physiques. Cependant, avec de la détermination et de la volonté, les handicaps physiques peuvent être surmontés. Une vidéo partagée par l’officier de l’IPS Dipanshu Kabra est un témoignage de cette déclaration.

Dans la vidéo, un garçon handicapé travaille sur une peinture. La vidéo de 9 secondes montre le garçon tenant la brosse à l’aide de ses coudes. Il est profondément absorbé par le travail sur tous les aspects de sa peinture. La vidéo a été partagée le 6 septembre et a enregistré plus de 69 000 vues.

Les utilisateurs ont été impressionnés par la détermination de ce garçon et ont partagé des vidéos similaires. Un utilisateur a partagé une vidéo d’une personne sans mains ni jambes effectuant facilement toutes les tâches. Cette personne tapait à l’aide de ses lèvres et de son nez. Non seulement cela, mais il a également été vu en train de monter des escaliers. Cette personne souffrait du syndrome de Hanhart comme précisé dans la légende. Dans ce syndrome, les membres (bras et jambes) et la langue, etc. sont également touchés.

Une vidéo similaire dans laquelle un garçon nommé Gokaran Patil, qui est né sans mains mais peint des chefs-d’œuvre avec les pieds, a été partagée sur Twitter en 2020. Cette vidéo a été partagée par l’officier de l’IAS Priyanka Shukla. Gokaran souffre également d’un trouble auditif.

La vidéo le montre en train de travailler avec soin sur une peinture. Il a fermement saisi le pinceau dans ses orteils. La façon dont il utilise parfaitement un pinceau montre son sens aigu de la peinture.

Les utilisateurs ont adoré la vidéo et ont loué le courage dont a fait preuve Gokaran. La vidéo a recueilli plus de 1,89 lakh vues. Cette vidéo a été retweetée plus de 900 fois.

