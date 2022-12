Une vidéo virale montre la suite express des Maharajas d’une valeur de Rs 19 Lakhs, Internet incrédule

Le luxe a toujours un certain prix et cette vidéo qui devient virale en ce moment le prouve. Mise en ligne sur Instagram par un utilisateur nommé Kushagra, la vidéo montre le très célèbre Maharajas’ Express, exploité par l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC). Le train est connu pour offrir une expérience de voyage en train de luxe à ses passagers. Ce train permet aux passagers de choisir l’un des quatre itinéraires et de voyager pendant sept jours. On peut aller sur The Indian Panaroma, Treasures of India, The Indian Splendor et The Heritage of India.

La vidéo commence par un homme ouvrant la porte de la suite Maharajas’ Express. L’espace est aussi grand que celui d’un seul wagon de chemin de fer. Il comprend des espaces repas, une salle de bain avec douche et deux chambres parentales. Cependant, une chose qui a complètement choqué les internautes était le prix. L’utilisateur d’Instagram a révélé qu’il en coûte plus de 19 lacs. Voici la vidéo :

Choqués par le prix, beaucoup ont commenté la vidéo. Une personne a écrit : « Je préférerais acheter une propriété à ce tarif. » Une autre personne a écrit : « 9 L pour ça. Toute personne qui peut se le permettre, je vous suggérerais d’accorder des bourses aux étudiants dans le besoin.

Ayant une opinion différente, une personne a écrit : « Je suis surprise de voir la plupart des commentaires des gens. Les gars, ce n’est pas pour les gens de la classe moyenne comme nous. Et les gens disent que je préfère dépenser ce montant ailleurs, les gars soyez honnêtes, vous n’avez pas cet argent et vous ne l’aurez pas non plus. Cette chose est pour les gens qui ont de l’argent, qui sont en fait riches et qui ne craignent pas de faire des folies sur de telles choses. Aussi les gens qui aiment se qualifier de classe moyenne supérieure, les gars, ce n’est pas pour vous.”

Voyageriez-vous avec le Maharaja Express si vous en aviez la possibilité ?

