Une vidéo virale montre «Griha Pravesh» du Premier ministre britannique Rishi Sunak à Downing Street, mais ce sont de fausses nouvelles

Une vidéo est devenue virale sur Facebook, prétendant montrer le « griha pravesh » ou la pendaison de crémaillère de Rishi Sunak au 10 Downing Street selon les rituels hindous. Il a été vérifié et trouvé faux par Webqoof de The Quint. La vidéo montre le nouveau Premier ministre britannique et sa femme Akshata Murthy interagissant avec un individu vêtu de safran. Une autre vidéo a été partagée du couple, vêtu des mêmes vêtements, adorant une vache, avec la même revendication « griha pravesh ». Cependant, le rapport Webqoof a déclaré que les vidéos dataient de la visite de Sunak et Murthy au temple ISKCON Bhaktivedanta Manor à Watford le 18 août.

Vous trouverez ci-dessous un exemple des fausses allégations diffusées sur Facebook :

Et voici le tweet de Sunak, partageant une photo de la visite de Murthy et lui au temple ISKCON Bhaktivedanta Manor en août. “Aujourd’hui, j’ai visité le temple Bhaktivedanta Manor avec ma femme Akshata pour célébrer Janmashtami, avant le festival hindou populaire célébrant l’anniversaire de Lord Krishna”, écrit-il dans la légende.

Aujourd’hui, j’ai visité le temple Bhaktivedanta Manor avec ma femme Akshata pour célébrer Janmashtami, avant le populaire festival hindou célébrant l’anniversaire de Lord Krishna. pic.twitter.com/WL3FQVk0oU – Rishi Sunak (@RishiSunak) 18 août 2022

De plus, les détails de la visite, ainsi que des photos, ont également été partagés sur la page Instagram du temple, où l’on peut voir la vache vénérée ainsi que la personne vêtue de safran. “Alors que le festival Janmashtami de deux jours approche au manoir Bhaktivedanta, nous avons été honorés d’avoir la visite de Rishi Sunak aujourd’hui pour transmettre ses meilleurs vœux et sa gratitude à tous les 1 500 bénévoles pour tout leur travail acharné pendant la période du festival”, une partie de la légende lire .

Les Indiens à la recherche d’informations sur le nouveau Premier ministre britannique ont cherché sur Google des réponses à une pléthore de questions : quelle est la caste de Sunak ? Quelle est la relation du Premier ministre britannique avec l’Inde et le Pakistan ? Qu’est-ce que le végétarisme ? Ces recherches et bien d’autres ont été recherchées au cours des dernières 24 heures sur le moteur de recherche en Inde et les résultats sont ci-dessous. Notamment, les principales recherches ont été effectuées respectivement au Karnataka, à Delhi et à Goa.

