Un soleil couchant, un ciel bleu nuageux, une vue sur une grande étendue d’eau et un spectacle phénoménal d’oiseaux dansant à l’unisson – que demander de plus? Une femme nommée Maud a récemment partagé une telle vidéo sur Twitter avec un murmuration incroyable d’étourneaux au-dessus de l’eau.

Plus de centaines d’étourneaux volant à basse altitude se déplacent et se succèdent dans des formations nettes, formant des vagues, des sphères et d’autres formes fascinantes tout en participant à leur tradition.

Les oiseaux semblent avoir pratiqué cette danse complexe car ils savent exactement quand tourner, quand soulever, qui suivre, et ainsi de suite tout en se tordant, tournant, tourbillonnant et virevoltant en motifs complexes.

La vidéo, simplement intitulée «Murmurations ce soir. Stupéfiant. » – est exactement cela. Il a été vu plus de 4 millions de fois sur Twitter avec des milliers de likes et de retweets. La vidéo a dû être tournée dans une ville calme sans aucune perturbation sonore, car le son naturel des étourneaux sifflant dans les airs comme une symphonie est assez évident. En plus du son subtil des vagues, des étourneaux et de l’arrière-plan, la vidéo est très esthétique et auditive.

Si vous vous demandez pourquoi les oiseaux semblent imiter une routine complexe du Cirque du Soleil, il s’agit en fait d’un mécanisme de défense. Selon Radio Nationale Publique, George F. Young a fait des recherches approfondies sur ce phénomène. L’étude a été lancée par «une capacité remarquable [of the starlings] pour maintenir la cohésion en tant que groupe dans des environnements très incertains et avec des informations limitées et bruyantes. »