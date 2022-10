Une vidéo virale montre des femmes jouant du Kabaddi en sari

L’officier du Service administratif indien (IAS) Awanish Sharan a pris son compte Twitter officiel et a partagé une vidéo de femmes jouant du kabaddi en sari. La vidéo est maintenant devenue virale et attire l’attention sur les réseaux sociaux. « Sommes-nous moins que quiconque !!! Kabaddi féminin aux Jeux olympiques de Chhattisgarhia. lire la légende de la vidéo. Dans la vidéo, on peut voir les femmes jouer au kabaddi avec une conviction totale comme n’importe quel autre joueur.

Cependant, la seule différence est qu’ils le font en portant un sari. La tête des femmes se voit également recouverte d’un pallu. Les spectateurs peuvent être vus acclamant les joueurs. Regarde:

हम किसी से कम हैं क्या !!! छत्तीसगढ़ियाओलंपिक में महिला कबड्डी. pic.twitter.com/06QyhY4ojp — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 7 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli 303 000 vues. “Très bonne activité récréative, tout le monde devrait suivre ça”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Hum kisise les femmes du village de Kum nahi jouant #Kabaddi #Chhattisgarh ».

Autonomisation des femmes https://t.co/dWh3jsP6qG — Divya Tripathi (@ DivyaTr60002594) 8 octobre 2022

Le plaisir ne s’achète pas avec de l’argent.

Un autre https://t.co/p7RRZiMEWm — Eshant Gupta (@rashtra_prem) 8 octobre 2022

Très bonne activité récréative, tout le monde devrait suivre cela. https://t.co/6jlgGJDDki — प्रमोद (@PramodS09027477) 8 octobre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Mahua Moitra, députée du Congrès de Trinamool, a partagé ses photos en train de jouer au football dans un sari lors du tournoi de la Coupe des députés de Krishnanagar. Sur les images, on peut voir le député portant un sari de couleur rouge-orange avec des chaussures de sport et une paire de lunettes de soleil.

“Moments amusants de la finale du tournoi Krishnanagar MP Cup 2022. Et oui, je joue dans un sari”, lit-on dans la légende des images. Sur l’une des images, elle peut également être vue en tant que gardienne de but.

En arrière-plan, peu de personnes sont visibles en train de regarder le député. Sharmistha Mukherjee, politicienne et fille de l’ancien président indien Pranab Mukherjee, a été l’une des personnes à commenter. Elle a écrit : « Cool ! J’adore le coup. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Vous êtes une véritable source d’inspiration dans notre pays. Juste Fatafati.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici