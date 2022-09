Une vidéo devenue virale montre la saga du sauvetage d’un éléphant. Téléchargée par l’utilisateur de LinkedIn Lenka Love, la vidéo montre un éléphant qui est sauvé de la boue. Parfois, lorsque les éléphants cherchent de l’eau, ils s’aventurent dans des barrages asséchants et s’enlisent dans la boue. “C’est ce qui est arrivé à ces deux éléphantes femelles. Ils étaient restés coincés dans la boue pendant au moins deux jours avant d’être découverts. Heureusement, ils ont été sauvés lors d’une opération conjointe », lit-on dans la légende.

Selon Sheldrick Wildlife Trust, l’incident s’est produit le 3 septembre après que Wildlife Works eut reçu des images de deux éléphants coincés dans un barrage asséchant. Ils étaient situés dans le sud du Kenya, près de la frontière tanzanienne.

L’organisation a d’abord établi si les éléphants étaient vivants. Regarde:

«Nous avons immédiatement mobilisé notre hélicoptère, récupérant le Dr Limo de l’unité vétérinaire mobile SWT / KWS Tsavo et la haute direction de Wildlife Works avant de nous diriger vers le sud. Wildlife Works avait organisé des véhicules pour nous rencontrer sur les lieux, ce qui serait vital pour retirer les éléphants », a déclaré l’organisation.

Il précise en outre qu’il s’agit d’une « situation trop courante » pendant une sécheresse. Dans leur quête d’eau, les éléphants s’aventurent dans des barrages asséchants et s’enlisent dans la boue. Confrontés à des sols glissants et à des terrains collants, ils sont incapables de se propulser debout. De plus, sans aide, cela devient une situation mortelle.

Au cours de l’opération, l’un des véhicules est tombé en panne. Cependant, une fois que la situation était probable, les sangles ont finalement été fixées et le tracteur a été mis en position. Dans son blog officiel, l’organisation a déclaré: «Avec une traction toute-puissante, la femelle a été libérée de son piège boueux et traînée sur la terre ferme. Tout comme le premier éléphant, elle s’est rapidement levée et s’est enfuie dans le désert. Les deux devraient être parfaitement bien – et, nous l’espérons, un peu plus sages quant aux dangers du séchage de la boue.

