Une vidéo virale montre d’adorables lionceaux copiant leur mère en traversant le flux

Une autre vidéo réconfortante d’une lionne et de ses petits a fait surface sur les réseaux sociaux et les internautes l’adorent. Le court clip vidéo partagé sur le site de microblogging par Susanta Nanda des services forestiers indiens (IFS) montre plusieurs lionceaux traversant une voie navigable avec leur mère. Le clip vidéo posté sur Twitter le 18 mai par l’officier de l’IFS commence par la lionne testant soigneusement les eaux avant de traverser l’étroit ruisseau. Pendant ce temps, sa fierté de petits oursons semble légèrement confuse et suit le chemin de leur mère, marchant finalement au galop derrière elle un par un.

«En cas de doute, suivez votre mère», a écrit Nanda dans la légende de son message.

Bien que l’emplacement de la vidéo / de l’incident n’ait pas été partagé, le clip vidéo de 22 secondes a recueilli près de 43 000 vues, plus de 600 retweets et des milliers de likes. Frappés par la vidéo mignonne, les internautes ont afflué la section des commentaires pour exprimer leur amour et leur émerveillement avec des émoticônes de cœur.

Un utilisateur a mentionné qu’une mère est sans aucun doute la meilleure enseignante pour ses enfants. Un autre a fait l’éloge du message qui accompagne la vidéo. Repérant comment la lionne «vérifie l’eau», un troisième a remarqué le détail. Sur une note amusante, un utilisateur a choisi le quatrième lionceau comme «futur roi». De nombreux utilisateurs l’ont également trouvé mignon. Un autre a écrit que le «meilleur chemin qui soit» est toujours montré par une «mère».

Pendant ce temps, dans un autre message partagé en juin de l’année dernière, Nanda a tweeté sur l’augmentation de la population des Lions d’Asie. «Le rugissement du lion est plus fort maintenant», pouvait-on lire dans sa légende. Le message a en outre montré des chiffres de «523 en 2015 à 674 maintenant», ce qui représente une augmentation de près de 29 pour cent.

le recensement du lion asiatique a été menée par le gouvernement du Gujarat en juin 2020. Outre l’augmentation du nombre de grands félins majestueux, le rapport mentionne également que leur répartition est passée de 22 000 km2 en 2015 à 30 000 km2 en 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici