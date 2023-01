Une vidéo virale montre comment les crevettes plus propres et les murènes s’entraident

La vie aquatique est fascinante à regarder. Étant donné que plus de 80% de l’océan n’a jamais été cartographié, exploré ou même vu par nous, cela devrait être une preuve suffisante qu’il existe des créatures que nous n’aurions peut-être pas vues. Que vous ayez vu une crevette nettoyeuse et une murène ou non, leur relation mutuellement bénéfique pourrait encore être assez fascinante. Un clip partagé sur Twitter a capturé ce que l’utilisateur a décrit comme “une relation mutualiste”. On peut voir la crevette glisser sur l’anguille. Comme son nom l’indique, cette crevette nettoyeuse est chargée d’éliminer les parasites, les peaux mortes et les algues autour des yeux, des branchies et des dents de l’anguille. C’est de la nourriture gratuite pour eux. Jetez un œil au post ici :

Les crevettes plus propres et les murènes ont une relation mutualisteCes crevettes nettoient les parasites, la peau morte et les algues autour des yeux, des branchies et des dents de la murène, elles reçoivent un repas gratuit et l’anguille est débarrassée de sa charge parasitaire pic.twitter.com/2FbjxJTIhK – Fille scientifique (@gunsnrosesgirl3) 16 janvier 2023

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont comparé la Cleaner Shrimp à un dentiste. Ils ont plaisanté en disant que leur professionnel de la santé bucco-dentaire ne le coupait tout simplement pas et qu’ils avaient besoin que les crevettes prennent le relais. Un utilisateur a fait remarquer qu’il était déconcerté par la façon dont les deux créatures aquatiques sont parvenues à cette compréhension en premier lieu. Ils ont demandé comment la première crevette à s’approcher de la bouche d’une anguille n’était tout simplement pas devenue un repas en soi. D’autres étaient plus amusés par le fonctionnement général de leur relation. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Des trucs comme ça dans la nature, c’est tellement cool à voir. Des créatures travaillant ensemble pour un objectif commun.

Ce qui me trouble, c’est comment sont-ils arrivés à cette compréhension mutuelle. Pourquoi la première crevette nettoyeuse qui est entrée dans la bouche d’une murène n’a-t-elle pas été mangée immédiatement. Comment la murène n’a-t-elle pas suivi son instinct de survie et simplement mangé les crevettes https://t.co/X1vJf4ZNM4– fourmilier (@sicklepissy) 17 janvier 2023

Un autre tweet disait: “Donc, cette crevette est essentiellement un dentiste – bon à savoir.”

“Nous devrions tous avoir de petits assistants pour nettoyer nos vies”, a écrit un utilisateur.

La crevette nettoyeuse est aussi appelée décapode pour ses dix pieds. Résidant à proximité des récifs coralliens, les crevettes sont connues pour former des couples ou des groupes plus importants et mettre en place ce que l’on peut appeler une “station de nettoyage”. Alors qu’une seule crevette est capable de nourrir un petit poisson, un poisson aussi gros qu’une murène a besoin de tout un groupe pour le nettoyer. Dans la mer, une murène est peut-être un prédateur féroce, mais dans la «station de nettoyage» d’une crevette plus propre, ce n’est qu’une autre créature inoffensive.

Si vous vous demandez comment une crevette plus propre fait son travail, c’est assez simple. Le petit poisson recherche des écailles mortes, des parasites et des morceaux de nourriture dans la bouche du poisson. A l’aide de leurs petites pinces, celles-ci sont cueillies et consommées par les crevettes. Ils pénètrent également dans le corps du poisson par sa bouche pour nettoyer sa gorge. Aussi dangereux que cela puisse paraître, alors sortez en toute sécurité par les branchies. La crevette plus propre rampe également sur tout le corps d’un poisson pour le laisser parfaitement propre.

